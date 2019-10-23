Сеть «Красное&Белое» проиграла в Верховном суде курской облдуме

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда оставила без удовлетворения жалобу ООО «Альфа Рязань» (юрлицо сети «Красное&Белое») на решение нижестоящих инстанций по поводу запрета продажи алкоголя в курских магазинах на первых этажах многоквартирных домов. Как следует из судебной документации, в 2015 году депутаты курской облдумы установили дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в регионе. Согласно им, торговля на розлив не допускается в магазинах, «расположенных в многоквартирных жилых домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов».

«Красное&Белое» с таким решением не согласилось. По мнению компании, облдума вышла за пределы предоставленных ей федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» полномочий, так как ввела запрет по способу продажи, «в то время как имеет полномочия на введение ограничений только по времени, условиям и местам продажи». Кроме того, считают в сети, запрет на продажу отдельного вида алкогольной продукции нарушает федеральный закон «О защите конкуренции». Компания обратилась с иском о признании недействительным решения местного парламента в курский облсуд, однако тот в апреле 2019 года отказал в его удовлетворении, посчитав, что ограничения соответствуют требованиям нормативных правовых актов и не нарушают прав истца. Верховный суд согласился с позицией облсуда.

Александр Прытков