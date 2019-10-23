СМИ: Nissan может избавиться от бренда Datsun

Nissan готовится к значительному сокращению мощностей на небольших для себя рынках, чтобы сосредоточить усилия на продажах в США и Китае. В рамках этого «плана по восстановлению» японский автоконцерн может избавиться от бренда Datsun, сообщают источники агентства Reuters.

По данным агентства, компания намерена отказаться от стратегии, заданной еще Карлосом Гоном и предусматривающей массовую экспансию бизнеса. Вместо этого Nissan хочет сосредоточиться на действительно важных для себя рынках с крупными объемами продаж. В других же странах компания намерена закрыть недостаточно загруженные производственные линии, сосредоточенные в основном на развивающихся рынках, а также избавиться от нерентабельных продуктов. Таковым, например, в компании считают полноразмерный пикап Titan. Концерн, по словам источников, скорее всего, откажется от выпуска его версий с кабиной с одним рядом сидений и с дизельным двигателем. Сокращение же производственных мощностей сильнее всего ударит по Datsun, утверждают источники, что в конечном итоге может привести к закрытию бренда в целом.

Отметим, что Nissan однажды уже убивала бренд Datsun ради продвижения собственной марки, особенно в США — это случилось в 1981 году. В 2012 году компания приняла решение о возрождении бренда, который теперь был нацелен на развивающиеся рынки, такие как Индия, Индонезия, Непал, Малайзия, Казахстан, Белоруссия и Россия.

Кирилл Сарханянц