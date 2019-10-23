РМК в 2020 году построит в Карабаше жилой комплекс

Русская медная компания планирует к концу следующего года построить в Карабаше жилой комплекс из трех трехэтажных секций, объединенных стилобатом с коммерческими помещениями. Общая площадь жилья в ЖК составит почти 3,4 тыс. кв. м. Проект застройки президент РМК Всеволод Левин представил губернатору Алексею Текслеру во время рабочей поездки главы региона в Карабаш.

Сейчас идут проектные и изыскательные работы, к возведению компания намерена приступить в начале 2020 года. Комплекс будет располагаться в центральной части города, рядом со спорткомплексом «Металлург», санаторием-профилакторием «Синегорье», храмом Иоанна Златоуста и строящегося торгового центра, возведение которых также профинансировано РМК и входящей в нее «Карабашмедью». Как сообщают в пресс-службе Русской медной компании, всего с 2010 года в развитие социальной инфраструктуры Карабаша компания вложила почти 1,19 млрд руб.