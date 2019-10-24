«Зенит» выбили из лидеров

«Зенит» под занавес первого круга группового этапа Лиги чемпионов открыл счет поражениям в турнире. На чужом поле он уступил немецкому «Лейпцигу» — 1:2.

Соперники начинавшего матч в статусе лидера группы G «Зенита», у которых с тонусом сейчас не все в порядке, которые в немецком чемпионате несут потерю за потерей, а в предыдущем еврокубковом туре уступили «Лиону», хотели, кажется, взять не столько классом, сколько тем, чего у них даже не в идеальном состоянии в избытке,— энергией и движением. К движению этому нередко идеально подходило определение «броуновское», но временами посреди хаоса прорезалось что-то четкое и умное. Как, например, в том эпизоде, когда издали пальнул Конрад Лаймер. Это был убойный удар, который совместными усилиями вытащили голкипер Михаил Кержаков и перекладина — в нее пришелся отскок от его рук.

Вкус хозяев к этим бесконечным перемещениям вдоль и поперек поля, конечно, производил впечатление. Как, впрочем, и спокойствие, с которым зенитовцы их сносили, дожидаясь шансов самим соорудить что-то толковое на чужой половине.

В середине первого тайма соорудить удалось, и момент обернулся голом. Ярослав Ракицкий успел на подбор и сделал то, что до него Лаймер,— пробил с двух с половиной десятков метров. У Ракицкого получилось идеально — мяч по изогнувшейся крутой горкой траектории нырнул в угол так, что вариантов отразить его у лейпцигского вратаря Петера Гулачи не было никаких.

А «Лейпциг» продолжал гнуть свою нехитрую линию с акцентом на физподготовку, фитнес. И однажды, увлекшись, чуть не нарвался — выходу один на один Сердара Азмуна не позволил состояться прочитавший ситуацию и выскочивший далеко вперед Гулачи.

Концовка первого тайма вообще должна была навести тех, кто переживал за «Зенит», на совсем приятные мысли. «Лейпциг» вдруг притормозил, будто бы выдохся, а гости впервые основательно покатали мяч возле немецкой штрафной.

Однако перерыв «Лейпциг», подкорректировавший атаку заменой Тимо Вернера на Матеуса, освежил, и второй тайм он открыл, наконец, не просто резкой, а аккуратно расчерченной комбинацией. Ее кульминацией был обыгрыш между собой двух австрийцев: Лаймер тонко пропустил мяч на Марселя Забитцера, а потом рванул на его передачу к вратарской и на сей раз с Кержаковым разобрался без труда.

А через десять минут по-прежнему бодрый «Лейпциг» забил еще гол. И это был бесспорный шедевр. Забитцер, приняв навес в углу штрафной, положил корпус и ввинтил мяч в противоположную от того места, где находился, «девятку».

Живой и веселый футбол на этом не завершился, а перспективные атаки были и у тех и других. У «Лейпцига» — все же побольше, а в концовке Матеус дважды подряд простил выпускавшую его разбираться с Кержаковым в полном одиночестве оборону «Зенита». Свое поражение петербуржцы заслужили, но, даже расставшись с лидерством в группе («Лейпциг» обошел их на два балла, а поздно ночью свой матч завершили не набиравшая их «Бенфика» и «Лион», шедший вровень с зенитовцами), с четырьмя набранными очками должны побороться за play-off во втором круге. В нем у него два из трех матчей — домашние.

Алексей Доспехов