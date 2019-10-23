Американский бомбардировщик B-52H отрепетировал бомбардировку Крыма

Американские стратегические бомбардировщики B-52H совершили тренировочный полет над акваторией Черного моря, сообщило командование Военно-воздушных сил (ВВС) США в Европе. Как отмечается в пресс-релизе, полет способных нести ядерное оружие бомбардировщиков продолжался 12 часов. В ходе него отрабатывалось взаимодействие с вооруженными силами Румынии, Украины и Грузии.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет состоялся 19 октября. Пара бомбардировщиков взлетела с британской базы «Фэйрфорд», через четыре часа один из них оказался над Черным морем недалеко от Крыма.

«Приблизившись к государственной границе РФ бомбардировщик был встречен российским истребителем Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа и сопровождался им на всем участке своего пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 км от нее. После выполнения задачи Су-27 благополучно приземлился на аэродроме базирования в Крыму»,— приводит сообщение Министерства обороны России «Интерфакс».