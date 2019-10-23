Рост выдачи новых кредитных карт в Краснодарском крае составил 8,6%

В третьем квартале текущего года в Краснодарском крае было выдано 119,8 тыс. новых кредитных карт. По сравнению с третьим кварталом 2018 года рост выдачи кредиток в регионе составил 8,6% (было – 110,3 тыс. карт), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По показателю количества выданных новых кредитных карт Краснодарский край находится на четвертом месте в России после Москвы (214,8 тыс. ед., рост – 11,7%), Московской области (169,4 тыс., рост – 3,8%) и Санкт-Петербурга (120,4 тыс., рост – 13,9%). В целом по России в третьем квартале 2019 года было выдано 3,25 млн новых кредиток, что на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (3,12 млн карт).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, динамика роста выдачи кредиток объясняется, прежде всего, тем, что это наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования. Банки, в частности, с помощью лимита по картам способны эффективно управлять кредитными рисками.

Дмитрий Михеенко