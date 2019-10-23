Суд обязал собственника плотины на Ростовском море реконструировать ее

ФГБУ «Управление Ростовмелиоводхоз» не смогло обжаловать в апелляционной инстанции решение суда о необходимости провести реконструкцию плотины на Ростовском море, которая состоит на балансе и фактически эксплуатируется компанией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Изначально иск к ФГБУ «Управление Ростовмелиоводхоз» подала прокуратура после проверки плотины. Проверка показала, что объект может причинить вред окружающей среде, жизни и имуществу граждан. Суд стал на сторону прокуратуры и обязал ФГБУ «Управление Ростовмелиоводхоз» провести реконструкцию гидротехнического сооружения водохранилища в соответствии с действующими нормативными требованиями. Ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке, однако судебной коллегией оно оставлено без изменения. «В целях принудительного исполнения решения суда в службу судебных приставов направлен исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство»,— сказано в сообщении прокуратуры.

Кристина Федичкина