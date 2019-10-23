Верховный суд России не намерен пересматривать спор Украины и «Татнефти»

Верховный суд РФ не планирует пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций о пересмотре дела о взыскании с Украины около $144 млн в пользу «Татнефти». Это следует из опубликованного определения суда. Таким образом суд отклонил кассационную жалобу минюста Украины, требовавшего пересмотреть решение Арбитражного суда Ставропольского края.

Напомним, что в 1994 году акционеры «Татнефти» вместе с Нафтогазом Украины» и структурами группы «Приват» вошли в капитал компании «Укртатнафта». На тот момент доля татарстанских акционеров составила 55,7%. Но в 2009 году они полностью потеряли долю в предприятии из-за решений украинских судов.

В 2014 году международный коммерческий арбитраж, в который обратились акционеры из Татарстана, постановил, что Украина должна компенсировать «Татнефти» $112 млн с процентами за потерю доли в «Укртатнафте». Позже ходатайство татарстанского предприятия об исполнении решения международного арбитража было удовлетворено Высоким судом Лондона. В феврале 2019 года иск «Татнефти» удовлетворил Арбитражный суд Ставропольского края. Также он постановил включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США и 3% до даты окончательной выплаты.

"Ъ-Казань"