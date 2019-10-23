В Ленобласти открыли биогазовый комплекс по переработке органических отходов

В Приозерском районе Ленинградской области, в поселке Плодовое, запущен первый биогазовый комплекс по переработке органических отходов. Установка комплекса полностью исключает негативные выбросы в окружающую среду при переработке отходов жизнедеятельности животных.

Биогазовая установка будет перерабатывать не менее 90 куб. м отходов ЗАО «Предпортовый» в сутки. В реализацию комплекса компания «Эвобиос» инвестировала 75 млн рублей.

В начале будущего года в Ленинградской области состоится открытие еще двух таких биогазовых комплексов.