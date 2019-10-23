Посол США на Украине рассказал о давлении на Киев со стороны Трампа

Вашингтон оказывал давление на Киев в вопросе предоставления помощи, рассказал временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор. Об этом он заявил, выступая в Конгрессе в рамках расследования, предваряющего возможный запуск процедуры импичмента президента Дональда Трампа, передает The Washington Post.

Господин Тейлор сообщил, что Белый дом пригрозил отозвать военную помощь, если Киев не объявит о проведении расследования, выгодного господину Трампу. Согласно заявлению, Билл Тейлор неоднократно выражал свое недоумение, наблюдая, какие формы приобретает политика США в отношении Украины. Под этим он подразумевал требование Дональда Трампа о том, чтобы новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский «подошел к микрофону и объявил, что открывает расследование в отношении Байдена и вмешательства в выборы 2016 года».

Напомним, процедура импичмента президента США была инициирована из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины. Выяснилось, что в ходе беседы господин Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Как ожидается, Джо Байден будет конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

О развитии ситуации читайте в материале “Ъ”.