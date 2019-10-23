Хабаровский губернатор поставил цель к 2023 году нарастить доходы региона на 16% при сокращении расходов

Власти Хабаровского края планируют за три года увеличить собственные доходы региона на 12 млрд руб., заявил в среду, 23 октября, губернатор Сергей Фургал в первом выступлении перед депутатами краевой думы. Также он показал возможности сокращения расходной части краевого бюджета.

«В ближайшие три года мы прогнозируем их (налоговых и неналоговых доходов региона.— “Ъ”) увеличение. В 2020 году собственные доходы — около 80 млрд руб., к концу года уже ожидается этот объем, в 2021-м — более 83 млрд, а в 2022-м — не менее 86 млрд руб. На 12 млрд за неполных три года»,— сообщил глава региона.

Далее он рассказал о шагах по снижению неэффективных расходов, в том числе на содержание управленцев и ненужные госзакупки. Так, за год в процессе реформирования органов управления более чем вдвое снижено число зампредов правительства края. В ближайшее время предполагается сократить и должность вице-губернатора, которая остается вакантной с октября 2018 года (момента прихода к власти Сергея Фургала). При этом, с его слов, уйдут и расходы на помощников вице-губернатора. За прошедший год отказ от ненужных госзакупок и сокращение аппарата позволило сэкономить почти 1 млрд руб., уточнил губернатор.

Также он внес на рассмотрение думы законопроект об отмене налоговых льгот для лесозаготовительных и золотодобывающих компаний. «Хабаровский край недополучает доходы из-за того, что высокорентабельный бизнес не платит налоги. Я считаю, что сейчас не время разбрасываться деньгами в виде таких льгот»,— отметил Сергей Фургал. Маржинальность в золотодобыче доходит, по его данным, до 70%.

Вместе с тем, губернатор призвал сохранить социальную направленность бюджета региона, и не экономить на образовании, здравоохранении и т. д.

Эрнест Филипповский, Хабаровск