Инвесторы рискнут структурно

BCS Global Markets собирается начать размещение рублевых структурных облигаций на российском рынке в начале ноября. Участники рынка только начинают регистрировать подобные бумаги с частичной защитой капитала, однако размещений еще не проводилось. В условиях снижающихся ставок по вкладам и облигациям интерес к структурным продуктам растет со стороны институциональных и состоятельных инвесторов, считают эксперты.

22 октября BCS Global Markets сообщил о регистрации четырех выпусков структурных облигаций, выпущенных в рамках закона «О рынке ценных бумаг». Инвесторам будут предложены два выпуска десятилетних и два выпуска пятилетних бумаг с частичной защитой капитала. «Были зарегистрированы два типа инструментов, ориентированных на акции с частичной защитой (выплата купона, по которым зависит от динамики стоимости акций, являющихся базисными активами), и продукт с кредитным риском сторонних эмитентов с фиксированным купоном»,— отмечает заместитель руководителя департамента производных инструментов BCS Global Markets Любовь Романова. Облигации будут размещаться в начале ноября по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Структурные облигации с неполной защитой капитала были закреплены в российском законодательстве лишь в октябре 2018 года. Банк России 13 июня зарегистрировал первый выпуск структурных облигаций компании «СФО Инвестиционные решения» на 10 млрд руб. Однако бумаги еще не были размещены. В июле программу структурных облигаций на 1 трлн руб. утвердил ВТБ. Однако она еще не была зарегистрирована.

Участники рынка видят значительный интерес со стороны клиентов к новому продукту. По словам руководителя подразделения инвестиционных и секьюритизированных продуктов Сбербанка Павла Васильева, спрос к подобным бумагам сосредоточен со стороны институциональных инвесторов (страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний), а также среди состоятельных физлиц. «В условиях снижающихся процентных ставок по традиционным депозитным продуктам и облигациям инвесторы находятся в поиске более доходных инструментов, которые представляют собой структурные облигации»,— отмечает Павел Васильев. «Важно, чтобы инвесторы понимали, что по ним помимо риска эмитента есть еще и внутренний риск финансового актива»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Впрочем, новым бумагам придется конкурировать с уже обращающимися на рынке облигациями, у которых купон привязан к базовому активу, но установлена полная защита капитала. По оценкам главного аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, в настоящее время совокупный объем таких бондов — 136 млрд руб. Однако это всего 1% от общего объема российского рынка корпоративных облигаций (12,8 трлн руб. на 1 октября 2019 года). «Основное отличие структурных облигаций от существующих на локальном рынке долговых инструментов — это неполная защита капитала. Это более рискованный продукт, однако потенциально и более доходный»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. «Не думаю, что есть существенные группы клиентов, которым в настоящий момент больше нравятся российские структурные облигации по сравнению с иностранными структурными нотами»,— отмечает директор отдела структурных продуктов Альфа-банка Денис Аношин.

Ситуация может измениться в случае допуска к ним неквалифицированных инвесторов. ЦБ допускает, что со временем такие облигации будут доступны более широкому кругу клиентов. «В текущем виде продукт мы оцениваем достаточно осторожно, видим перспективы для его доработки. Сбербанк ведет активную работу с регулятором и инфраструктурными провайдерами, чтобы сделать постоянный выпуск структурных облигаций не только теоретически возможным, но и экономически оправданным»,— отмечает Павел Васильев. «Профессиональное сообщество ведет дискуссии с Банком России о критериях облигаций для неквалифицированных инвесторов, которые будут обеспечивать баланс риска и доходности»,— отмечает Любовь Романова.

Виталий Гайдаев