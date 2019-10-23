Иностранцы подняли индексы

Торги на российском фондовом рынке во вторник, 22 октября, завершились резким ростом котировок. Ведущие индексы прибавили за день 1,5–1,7%. По итогам торговой сессии индекс Московской биржи закрылся на отметке 2802,23 пункта, максимального значения с 19 сентября. Индекс РТС обновил максимум с 17 сентября, поднявшись до отметки 1387,68 пункта. В результате российские фондовые индикаторы оказались в числе лидеров роста. Ведущие азиатские индексы выросли на 0,2–1,2%, европейские — поднялись на 0,05–0,7%. По состоянию на 21:10 американские индексы выросли на 0,2–0,3%. Лучшую динамику на российском рынке продемонстрировали акции «Газпрома» и Сбербанка, подорожавшие соответственно на 3% и 2%. «Акции "Газпрома" имеют большой вес в индексе, поэтому его рост непосредственно подталкивает индексы вверх. Инвесторов привлекает в первую очередь увеличение выплат дивидендов и, во-вторых, новый курс менеджмента на повышение эффективности компании»,— отмечает инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук. По словам портфельного управляющего «Райффайзен Капитала» Софии Кирсановой, рост акций госкомпаний указывает на возвращение интереса иностранных инвесторов к российским активам на фоне возросшего аппетита к риску. «Устойчивость подобного интереса будет определяться внешним новостным фоном. В случае сохранения положительной риторики по торговым переговорам США с Китаем мы видим все основания для продолжения этого растущего тренда»,— отмечает София Кирсанова.

Виталий Гайдаев