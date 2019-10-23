Спикер не делится на фракции

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов сложил полномочия руководителя фракции «Единой России» в региональном законодательном собрании. Свое решение он обосновал тем, что должен «уделять больше времени налаживанию взаимодействия между фракциями». Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность руководителя единороссов в облдуме источники „Ъ“ называют недавно избранного депутата Татьяну Ерохину, которая также является помощником спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области. Эксперты не исключают, что госпожа Ерохина может занять должность спикера облдумы.

Глава фракции «Единой России» в Саратовской областной думе, одновременно являющийся спикером регионального парламента, Александр Романов сложил полномочия. Такое заявление он сделал в понедельник на собрании фракции. Депутат объяснил свое решение тем, что взаимоотношения между партиями в региональном законодательном собрании налажены «недостаточно», чем он и намерен заняться.

«Моя принципиальная позиция — я против того, чтобы председатель областной думы совмещал должности руководителя законодательного органа и руководителя фракции в нем же. Хотя регламент этого и не запрещает. Председатель Саратовской областной думы — это одна должность и один человек, а руководитель фракции — другая должность и другой человек. Предлагаю коллегам представить свои предложения по кандидатам»,— отметил господин Романов.

Отметим, на состоявшейся 19 сентября конференции реготделения «Единой России» Александр Романов вышел из президиума политического совета реготделения партии.

По данным источников „Ъ“, фракцию может возглавить депутат Татьяна Ерохина, которая на той же конференции была включена в президиум политсовета. Помощник спикера Госдумы Вячеслава Володина госпожа Ерохина прошла в обл­думу по результатам дополнительных выборов в заксобрание региона, которые состоялись в сентябре. Она избиралась депутатом облдумы пятого созыва как ­самовыдвиженец.

В облдуме информацию о том, что Татьяна Ерохина может стать главой фракции, не комментируют.

Депутат-единоросс Николай Семенец поддерживает решение Александра Романова. «Отношения между депутатами разных фракций областной думы шестого созыва не всегда складываются однозначно. Дискуссии по тем или иным вопросам разворачиваются, порой, серьезные. С одной стороны, это правильно, однако некоторые участники процесса пытаются перевести все в фарс и навязать свою точку зрения. И когда председатель выступает в роли рефери, наши оппоненты апеллируют к тому, что он ангажирован определенной политической силой и его решение не может быть объективным»,— считает господин Семенец.

С ним согласен депутат Госдумы Николай Панков: «Не раз говорил о том, что задача главы парламента — объединить все фракции для работы с губернатором по решению проблем наших граждан».

Коммунист Александр Анидалов назвал возможные перестановки в руководстве фракции «Единой России» «внутриклановой борьбой». «Сейчас происходит смена руководящего состава не только во фракции, но и, к примеру, в руководстве учреждений здравоохранения, вузов… И все якобы уходят добровольно. Что касается прихода в думу Татьяны Ерохиной и ее возможного назначения на должность руководителя фракции, я уверен, что это поход не на руководство фракцией, а на руководство всей думой»,— ­уточнил он.

«Для господина Романова было бы неплохо вообще выйти из партии, чтобы налаживать отношения между фракциями, но при этом ни к одной из них не принадлежать, но это невозможно. Партии начинают готовиться к следующим выборам и, видимо, единороссы решили не складывать все яйца в одну корзину — кто-то представляет партию, кто-то будет в стороне от нее. Что касается нового лидера фракции, я почти уверен, что им станет Татьяна Ерохина. Она грамотная, умеет говорить и она, в общем-то, гораздо более публичный человек, чем Александр Романов»,— считает политолог Александр Пантелеев.

Его коллега Дмитрий Олейник не увидел «интриг» в уходе Александра Романова с поста руководителя фракции. «Кто возглавит фракцию, будут решать ее члены. Мне представляется перспективной кандидатура Татьяны Ерохиной, хотя есть и другие варианты. Александр Романов пока продолжит возглавлять думу, перспектива его ухода существует, но когда будет принято это решение, пока рано говорить»,— считает он.

Марина Ковалева