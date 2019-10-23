Неинформационный Сбербанк

ЦБ оштрафовал свой дочерний Сбербанк. Это первая информация о наказании с момента начала обязательной публикации данных о нарушениях банками статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Пока санкции применялись только в отношении крупных кредитных организаций.

Впервые с начала раскрытия информации о штрафах для кредитных организаций ЦБ опубликовал информацию о наложении штрафа на Сбербанк. Банк был оштрафован в связи с нарушением ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ — непредоставление профучастником рынка ценных бумаг информации или предоставление неполной или недостоверной информации. В Сбербанке и Банке России выставленный штраф не прокомментировали.

За такое нарушение юридическому лицу полагается штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб. Впрочем, как считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, такое наказание для Сбербанка «что слону дробина». Действительно, наказание не слишком серьезное для крупнейшего банка страны. При этом информацию о нарушениях и штрафах ЦБ стал публиковать только в августе этого года. Следовательно, штрафы могли быть и раньше, просто о них публично не сообщалось.

Вопрос в другом: насколько эффективна сама практика такого публичного вынесения штрафов. На сегодняшний день сведения о нарушении той или иной статьи КоАП РФ были опубликованы в отношении более чем десяти кредитных организаций, и все это банки из числа крупнейших. В нарушениях были замечены Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, банки «Дом.РФ», «ФК Открытие», «Тинькофф», «Уралсиб». При этом подавляющее большинство нарушений относится к работе с кредитными историями клиентов, и ряд из них были оштрафованы не по одному разу (см. “Ъ” от 17 октября).

По мнению управляющего директора по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислава Волкова, на поведение малых и средних банков публичное освещение их нарушений может оказывать довольно сильное влияние. «В отношении крупных кредитных организаций оно не так выражено. Для крупных банков более существенным стимулом стал бы заметный штраф. Но сейчас значительная часть штрафов не привязана к размеру банка, и крупные банки их просто не замечают»,— считает он. Из мелких и средних банков в раздел «Инсайдерская информация Банка России», где публикуются штрафы, попал только иркутский Гринкомбанк, да и то благодаря отзыву у него лицензии. Это говорит о том, что некрупные банки действительно стараются не нарушать лишний раз требования КоАП.

Максим Буйлов