Граждане вчитались в свои истории

Расширение способов доступа граждан к кредитным историям (КИ) вскрыло проблему несанкционированного получения такой информации кредиторами. Такая практика существовала и ранее, однако физлица реже выявляли подобные запросы и жаловались регулятору. Многочисленные штрафы не останавливают кредиторов. Поэтому участники рынка предлагают решить проблему, просто разрешив доступ к скоринговым данным граждан без их согласия, но ужесточив наказание за несанкционированное получение полных кредитных отчетов.

Банк России в очередной раз сообщил о привлечении банков к ответственности за нарушение требований законодательства о кредитных историях. На этот раз одиннадцать штрафов получил банк «ФК Открытие» и два штрафа — Росбанк. Всего же с августа, когда регулятор начал применять эту меру воздействия, за нарушение были наложены штрафы в 62 случаях на семь банков.

Ответственность за незаконное получение или предоставление кредитного отчета установлена ст. 14.29 КоАП. Незаконные действия, не содержащие уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 1–2,5 тыс. руб., на должностных лиц — 2,5–5 тыс. руб., на юридических лиц — 30–50 тыс. руб.

Рекордсменом по числу допущенных нарушений закона «О кредитных историях» остается банк «ФК Открытие» (37 случаев). Там уточнили, что действительно некоторое количество нарушений допущено. Причина — сбои при слиянии баз данных в процессе интеграции розничной сети банка с Бинбанком и «Бинбанком диджитал». «Со стороны руководства банка усилен контроль за соблюдением сроков направления ответов по запросам БКИ, а также по проверке наличия согласия субъектов кредитных историй при направлении соответствующих запросов»,— отметили в банке.

Участники рынка указывают, что проблема запроса КИ без согласия граждан стала более заметна, чем раньше. «Банки большими объемами запрашивают истории, а БКИ не проверяют наличие согласия, это не их функция,— говорит собеседник “Ъ” на рынке бюро кредитных историй (БКИ).— Выявить такое нарушение, по сути, может только сам гражданин, увидев в информационной части истории запросы от банков, разрешения которым на это он не давал, но для этого человеку надо получить историю».

До последнего времени запросить историю можно было в самих БКИ (один раз в год бесплатно) или у посредников (банков, кредитных брокеров и других за деньги). С этого года появилась возможность два раза в год получать кредитную историю, в том числе через портал госуслуг. Попадая на портал с иной целью, многие граждане пользуются и этой опцией, поэтому запросов КИ от физлиц стало в разы больше, указывает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Как отметили в ЦБ, «увеличение количества обращений граждан (с жалобами на запросы КИ без их согласия.— “Ъ”) в первую очередь обусловлено повышением информированности граждан о возможности запросить и проверить свою кредитную историю». Кроме того, Банк России ведет работу по выявлению нарушений в сфере взаимодействия кредиторов с БКИ. «В рамках реактивного надзора регулятор получает жалобы потребителей и после проведения проверки в случае выявления нарушений применяет соответствующие меры»,— отметили в ЦБ.

Впрочем, представители БКИ уверены, что надо менять саму систему получения пользователями данных о кредитных историях. «Соответствующие нормы устарели, так как писались под в десятки раз меньший рынок»,— указывает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Он предлагает предоставить банкам упрощенный доступ «к скорингам по кредитоспособности заемщиков и одновременно существенно ужесточить наказание за незаконное получение кредитных отчетов». Скоринг — агрегированная информация в виде числового значения, которая не раскрывает деталей кредитной истории и персональных данных клиента. Гендиректор ОКБ Артур Александрович также считает «логичным разрешить получение скорингового балла без согласия клиента в целях выдачи кредита». В ЦБ заявили, что ожидают проработанных предложений по обеспечению упрощенного доступа к скорингу заемщика.

Ксения Дементьева