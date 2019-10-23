ЦБ потребовал борьбы с инсайдом

Впервые установлены требования к правилам внутреннего контроля по закону о противодействии манипулированию и неправомерному использованию инсайдерской информации. За невыполнение требований компаниям и физлицам грозит штраф. Крупные участники уже разработали правила внутреннего контроля, и в новых условиях их придется лишь «немного актуализировать».

Банк России 22 октября опубликовал указание «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком юридических лиц…». Указание зарегистрировано Минюстом, но документ вступит в силу через полгода, 20 апреля 2020 года.

Наличие правил внутреннего контроля обязательно для юридических лиц, являющихся субъектами закона об инсайде, как поднадзорных, так и неподнадзорных Банку России. Согласно закону о противодействии инсайду и манипулированию, к инсайдерам относятся не только профучастники рынка ценных бумаг и эмитенты, но и госорганы, имеющие право размещать временно свободные средства, сам Банк России, рейтинговые агентства, оценщики, биржи. «Юридическим лицам следует при разработке правил внутреннего контроля не применять исключительно формальный подход, исходить из особенностей осуществляемой ими деятельности, а также из того, что нарушение требований и запретов закона об инсайде является грубым нарушением на финансовом рынке, сдерживающим его развитие, за которое предусмотрена ответственность»,— цитируются в сообщении регулятора слова директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, неисполнение обязанностей по принятию установленных законодательством мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на финансовых и товарных рынках, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20–30 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до одного года. Юрлицам грозит штраф от 300 тыс. до 700 тыс. руб.

В указании ЦБ установлен минимальный набор положений, которые должны быть отражены в правилах внутреннего контроля. По словам директора департамента внутреннего аудита «Велес Капитала» Ольги Гонтарь, такие требования установлены впервые, речь идет об усилении контроля за инсайдерской деятельностью. В частности, правила должны содержать права, обязанности и функции структурного подразделения либо должностного лица, контролирующего соблюдение законов об инсайде. Также необходимо обеспечить независимость ответственного подразделения либо должностного лица. Она отметила, что вводится понятие регуляторного риска в части противодействия инсайду и манипулированию, то есть риска убытков, связанных с возможным применением регулятором мер в отношение профучастника в части нарушений «антиинсайдерского» законодательства. Ответственное структурное подразделение профучастника должно осуществлять мониторинг соответствующих риск-событий и информировать о таких событиях Банк России. Также конкретизируется перечень мероприятий, контроль за которыми должно проводить ответственное структурное подразделение. Речь идет о порядке доступа к инсайдерской информации, сроках размещения информации на сайте, информировании инсайдеров о включении их в инсайдерский список и иных мероприятиях.

В то же время крупные игроки уже разработали правила внутреннего контроля по «антиинсайдерскому» законодательству. «Пока складывается впечатление, что по большому счету документ ничего принципиально нового для рынка не содержит. Можно сказать, что теперь профучастников нормативно обязали описать процессы в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию, де-факто существующие у большинства крупных игроков»,— говорит директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Представитель еще одного профучастника также признает, что у компании уже есть правила внутреннего контроля в части «антиинсайдерского» закона, возможно, их придется немного актуализировать.

Полина Смородская