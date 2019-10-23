Полоса общественного везения

Комиссия думы Нижнего Новгорода по транспорту обсудила программу обустройства выделенных полос для общественного транспорта. Первый опыт внедрения выделенной полосы на отрезке проспекта Гагарина, несмотря на негатив автовладельцев, признан удачным. В следующем году городские власти планируют продолжить практику внедрения полос для автобусов и троллейбусов по малобюджетному варианту, обозначая специальной разметкой крайнюю правую полосу.

Первая выделенная для общественного транспорта полоса в Нижнем Новгороде была оборудована в начале июня на отрезке проспекта Гагарина от улицы Тропинина до развязки с улицей Горной. Крайнюю правую полосу отвели под движение автобусов, маршруток и троллейбусов. Сначала это усугубило пробки на самом проспекте и на въезде в город со стороны Богородского района и вызвало много нареканий, так как частные автовладельцы лишились права ездить по одной полосе из трех. Чтобы минимизировать неудобства, в городской администрации решили изменить режим работы светофоров, скоординировав их работу и увеличив время проезда на зеленый свет. Также по выделенной полосе разрешили двигаться частному автотранспорту по выходным дням, когда нижегородцы возвращаются с дач в город.

Оценивая опыт работы пилотного отрезка за прошедшие месяцы, чиновники посчитали его удачным. «Время в пути городского общественного транспорта на этом участке сократилось с 18 до 9 минут в утренние часы. Средняя скорость его движения увеличилась с 14 до 31 км/ч. Приезжающие из пригорода водители могут воспользоваться парковкой у ТЦ "Перекресток" как перехватывающей: оставить на ней свои автомобили и пересесть на общественный транспорт», — сообщила и. о. директора департамента транспорта Нина Бочарова. При этом она признала, что летом власти толком не известили об эксперименте с выделенной полосой ни жителей города, ни перевозчиков, ни ГИБДД, что и вызвало всплеск негатива.

Теперь в департаменте транспорта обещают учесть опыт, чтобы не повторять ошибок при организации других выделенных полос для общественного транспорта. Очередные их участки в мэрии обещают организовать аналогичным «малобюджетным способом», то есть выделить специальной разметкой и дорожными знаками автобусную полосу на существующих дорогах.

По словам Нины Бочаровой, в 2020 году таким образом планируется оборудовать участок Московского шоссе от Сормовского поворота до улицы Гордеевской, сделать выделенную полосу на Окском съезде от Молитовского моста до площади Лядова и на улице Советской от улицы Ивана Романова по Канавинскому мосту до площади Благовещенской. На проспекте Гагарина полосу для общественного транспорта разметят от улицы Белинского до Ларина, а на проспекте Ленина — от станции метро «Автозаводская» до Комсомольского шоссе.

Второй этап должен сопровождаться реконструкцией отдельных участков Московского шоссе и проспекта Ленина с переносом фонарей освещения. Третий, самый затратный, рассчитан до 2028 года и предусматривает расширение и обустройство шестиполосных участков Московского и Комсомольского шоссе для формирования «транспортных коридоров». В мэрии рассчитывают, что за счет увеличения выделенных полос больше горожан будут пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт, вследствие чего улучшится пропускная способность дорог и экологическая обстановка.

Вопрос ущемления прав автовладельцев, стоящих в пробках из-за выделенных полос, пытался поднять депутат Евгений Лазарев, заговоривший о «балансе интересов». В ответ председатель комиссии Станислав Прокопович попросил транспортный департамент собрать сравнительную статистику сервиса «Яндекс.Пробки» и данные о снижении количества ДТП на выделенной полосе, так как пробки часто возникают из-за аварий. «Вы не учитываете, что мы ушли от проблемы обгона. По выделенной полосе едут и частные перевозчики, и муниципальный транспорт. На ней никто никого не обгоняет в погоне за пассажиром, тем самым трафик упорядочился», — заметил депутат Прокопович.

Присутствовавшие на заседании частные перевозчики поддержали идею развития выделенных полос как блага для пассажиров. Зампред комиссии Герман Карачевский предрек, что движение по проспекту Гагарина все равно встанет, если власти не начнут убирать светофоры и строить надземные пешеходные переходы. После того, как Новинки присоединят к Нижнему Новгороду и все запланированное в них жилье будет достроено, трафик на проспекте увеличится, и никакие выделенные полосы ситуацию радикально не улучшат.

«Давайте попросим администрацию в 2020 году построить хотя бы один надземный переход в районе Сельхозакадемии. И в районе улицы Сурикова тоже надо строить переход с учетом, что парк "Швейцария" будет развиваться. Иначе все встанет», — добавил депутат.

Его рекомендацию также учли. Кроме мониторинга дорожной ситуации, комиссия по транспорту решила создать рабочую группу с привлечением минтранса области, перевозчиков и экспертов ННГУ. Как пояснил Станислав Прокопович, группа будет в рабочем режиме разрабатывать решения проблем в транспортной жизни города, так как заседающей раз в месяц думской комиссии часто не хватает для этого времени.

Роман Кряжев