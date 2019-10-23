Ракеты выпустят с завода

Как стало известно “Ъ”, Верхнесалдинский райсуд Свердловской области удовлетворил исковые требования прокуратуры к Минобороны РФ. Надзорный орган просил убрать с территории ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей» боевые ракеты. Суд посчитал обоснованными опасения прокуратуры, что хранение ракет на предприятии небезопасно для жителей Верхней Салды.

Судья Верхнесалдинского райсуда Оксана Исаева рассмотрела иск городского прокурора к Минобороны РФ. Представитель надзорного органа требовал убрать 48 зенитных управляемых ракет с территории ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей». «Иск удовлетворен. Решение может быть обжаловано сторонами»,— сообщили в райсуде, воздержавшись от более подробных комментариев.

ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей» (ВГКЗХЕ) принадлежит Росимуществу РФ. Предприятие было запущено в 1980 году как ракетостроительный филиал НПО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина». Завод занимается сборочно-снаряжательными работами окончательной сдачи представителям Минобороны осваиваемых оборонной промышленностью твердотопливных ракет. По данным «СПАРК-Интерфакс», завод выполняет контракты для ОКБ «Новатор», НПО «Искра» и 1015-го завода по ремонту военно-технического имущества (контракт в 2018 году на 443,7 млн руб.).

Ранее в райсуде сообщали, что верхнесалдинский городской прокурор подал иск «в интересах неопределенного круга лиц». Надзорное ведомство установило, что на территории ВГХЗХЕ складируется 48 единиц «специальных изделий», принадлежащих Минобороны РФ. Изделиями оказались зенитные управляемые ракеты. По мнению прокурора, хранение подобных изделий на заводе небезопасно для жителей Верхней Салды. Было установлено, что хранились ракеты на земельном участке, который не принадлежит Минобороны: его владельцы — завод и государство. При этом, по данным надзорного ведомства, никаких договоров на использование данного участка военными заключено не было.

После того как иск прокурора в апреле поступил в Верхнесалдинский райсуд, военные потребовали передать дело в вышестоящую инстанцию. Юристы Минобороны поясняли, что райсуд не имеет права рассматривать вопросы о ракетах, так как их характеристики и информация о ремонтных работах являются гостайной. Впрочем, апелляционная инстанция Свердловского облсуда посчитала, что для решения спора о нахождении ракет исследовать характеристики секретного вооружения не требуется, поэтому решить вопрос о вывозе с завода зенитных ракет могут и судьи Верхней Салды.

В Минобороны РФ на момент подготовки материала получить официальный ответ на запрос не удалось. В прокуратуре региона и города воздержались от общения с “Ъ” на эту тему, так как «она касается обороноспособности страны».

Игорь Лесовских, Екатеринбург