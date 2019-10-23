Туристы пройдут переучет

Отсутствие официального понятия «туристический поток» и единой методики его расчета стимулирует регионы завышать количество принятых путешественников, рассчитывая его на основе числа посетителей музеев. Хотя, по официальным данным, рынок внутреннего туризма растет, участники рынка, напротив, отмечают спад интереса к экскурсионным поездкам по стране на фоне восстановления выездного потока.

Отсутствие в законодательстве понятия «туристический поток» и единой методики его подсчета приводит к тому, что российские регионы постоянно заявляют о росте этого показателя, в то время как бизнес такого результата не фиксирует. Об этом говорится в письме «Опоры России» на имя зампреда правительства Ольги Голодец. Организация просит ее взять под контроль внедрение в законодательство понятия «туристический поток» и утверждение новой методики его подсчета под личный контроль. В пресс-службе госпожи Голодец пояснили, что сейчас действительно существуют разные подходы к оценке показателя, добавив, что в правительстве готовы рассматривать предложения.

О необходимости актуализировать систему оценки турпотока чиновники говорили еще весной 2019 года: тогда соответствующее предложение Росстат направил в Минэкономики. Также в ведомстве предлагали разработать методику оценки доли туризма в ВВП страны (см. “Ъ” от 26 апреля). Аналогичные мероприятия были утверждены и в рамках разработанных рабочей группой предложений к госплану «Трансформация делового климата» (копия есть у “Ъ”). В Минэкономике, Росстате и Ростуризме во вторник не ответили на вопросы “Ъ”.

Сейчас по наблюдениям «Опоры России» практически все регионы заявляют о росте турпотока. В качестве примера в организации приводят Вологодскую область: ранее губернатор региона Олег Кувшинников заявил «РИА Новости», что по итогам 2018 года регион посетило 3,09 млн человек, из которых 2,4 млн — экскурсанты, а 731 тыс.— туристы. Агентство «ТурСтат» оценивало поток туристов в Вологодскую область по итогам 2018 года в 2,9 млн человек. «Но номерной фонд региона составляет 3 тыс. мест, даже если все средства размещения проработают весь год со 100-процентной загрузкой, они физически не смогут принять больше 1,095 млн человек»,— объясняет глава комитета по предпринимательству в сфере туризма вологодской Торгово-промышленной палаты Наталья Тихомирова. Эксперт указывает, что гостиницы региона работают со среднегодовой загрузкой 30–40% и реально в регион ежегодно приезжают 300–400 тыс. туристов. Госпожа Тихомирова уверена, что поток падает: закрываются рестораны, перестают работать турфирмы. «Когда курс доллара резко вырос, мы получили дополнительный спрос, но удержать его не смогли»,— объясняет она. О похожей ситуации в Ивановской области рассказывает зампред совета регионального отделения «Опоры России» Владимир Щебельский. По его оценкам, поток туристов и их средний чек в этом году падают почти во всех муниципалитетах, включая Плёс, исключением остается Кинешемский район. Но 26 сентября Ольга Голодец заявляла о росте турпотока в Иваново за счет запуска «Ласточек» из Москвы: за год, по ее оценкам, перевезено 1,5 млн туристов.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин объясняет, что многие регионы сейчас используют данные о числе посетителей музеев. «Но, например, в Вологде у одного музея восемь филиалов — это восемь билетов, каждый раз человека могут посчитать как туриста. Кроме того, в них ходят местные жители»,— рассуждает госпожа Тихомирова. Сергей Ромашкин добавляет, что сейчас инвесторы и представители турбизнеса ориентируются на комплексные сведения: анализ данных сотовых операторов о перемещениях, платежных систем о транзакциях и собственные ощущения.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников рассказывает, что при разработке новой методики подсчета предлагается ориентироваться на механизм Всемирной туристской организации (UNWTO), который базируется на оценке числа гостей средств размещения. Но госпожа Тихомирова сомневается, что эта оценка в принципе важна для регионов. По ее мнению, основное значение имеют прибыль, которую туристы приносят региону, и ее доля в ВВП региона.

Александра Мерцалова