Митингу попросили подобрать расписание

Администрация Тюмени отказала студентке Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Дарье Петруниной в согласовании митинга, посвященного жертвам репрессий советского периода. Власти указали, что в уведомлении отсутствует информация о «почасовом плане» акции. Студентка считает отказ незаконным и подчеркивает, что митинг носит исторический, а не политический характер. Власти готовы согласовать акцию после внесения в уведомление правок, однако организатор уже отказалась от идеи ее провести.



Студентка ТюмГУ Дарья Петрунина планировала провести митинг «Молитва памяти», посвященный жертвам репрессий советского периода, вечером 30 октября. Она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что 16 октября подала в администрацию Тюмени уведомление о проведении мероприятия. По документу, начало митинга на площади Борцов революции запланировано на 17:00, окончание — на 19:00, предполагаемое количество участников должно составить до 30 человек.

После этого с госпожой Петруниной связался сотрудник полиции, основной вопрос беседы касался ее отношения к последним событиям в стране и оппозиции, сообщила студентка на странице «ВКонтакте». «Разговор носил скорее предупредительный характер. Мне следовало сообщить, если ко мне пожелает примкнуть оппозиция, если она попытается “оказывать давление” на меня»,— рассказала она.

По словам госпожи Петруниной, после этого администрация Тюмени предложила ей прийти на аналогичную акцию, организованную местными властями, и «сказать слово от молодежи». «Далее последовала речь о том, что люди, прочитав анонс акции, могут воспринять ее как нечто, относящееся к настоящему времени, репрессиям настоящего времени. Якобы на акцию могут явиться люди, которые могут все испортить. Я подчеркнула, что мероприятие не носит политический характер, однако мне не поверили»,— сообщила студентка.

В администрации Тюмени отказались согласовать митинг, так как «уведомление о митинге не содержит повременного расписания (почасового плана) основных этапов акции с указанием лиц, ответственных за проведение каждого этапа». Как пояснил глава городского комитета по межнациональным отношениям Роман Малыгин, «орган местного самоуправления имеет право запросить вышеуказанные данные, если у него возникают сомнения по поводу мероприятия». «Организатор ввел нас в заблуждение относительно своей акции, когда говорила, что это историческая, а не политическая акция. Однако в своем уведомлении она пытается согласовать его в рамках ФЗ “О собраниях, митингах, демонстрация и шествиях”, поэтому мы и рассматриваем его с этой точки зрения. Мы попросили предоставить данные о том, кто и по какой теме будет выступать, когда будут проходить этапы акции»,— пояснил господин Малыгин. Он добавил, что активистка могла организовать акцию в рамках флешмоба или культурно-массового мероприятия, которые не требуют согласования, так как не носят политического характера.

В итоге госпожа Петрунина решила не подавать уведомление повторно и не проводить митинг, так как считает отказ незаконным. В администрации Тюмени отметили, что готовы согласовать акцию, если новое уведомление будет составлено с учетом замечаний.

Дарья Соколова