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«МРСК Центра и Приволжья» оштрафовали за необоснованное увеличение стоимости услуг

Первый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижегородского УФАС и оставил в силе штраф в размере 600 тыс. руб. для ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за необоснованное завышение стоимости услуг.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с заявлением о присоединении многоквартирного дома в границах улиц Родионова и Северо-Восточной к сетям «МРСК Центра и Приволжья» обратилось ООО «Гранит». Застройщик направил проект договора с размером платы за услугу, однако сетевая компания увеличила стоимость. УФАС посчитало это нарушением. «МРСК Центра и Приволжья» пыталось оспорить решение о назначении штрафа в суде, однако и первая, и вышестоящая инстанции поддержали надзорное ведомство.

Анастасия Еремина


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