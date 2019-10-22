«МРСК Центра и Приволжья» оштрафовали за необоснованное увеличение стоимости услуг

Первый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижегородского УФАС и оставил в силе штраф в размере 600 тыс. руб. для ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за необоснованное завышение стоимости услуг.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с заявлением о присоединении многоквартирного дома в границах улиц Родионова и Северо-Восточной к сетям «МРСК Центра и Приволжья» обратилось ООО «Гранит». Застройщик направил проект договора с размером платы за услугу, однако сетевая компания увеличила стоимость. УФАС посчитало это нарушением. «МРСК Центра и Приволжья» пыталось оспорить решение о назначении штрафа в суде, однако и первая, и вышестоящая инстанции поддержали надзорное ведомство.

Анастасия Еремина