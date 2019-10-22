Бизнес-омбудсмен Башкирии покидает свой пост

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии Рафаиль Гибадуллин досрочно покидает должность, которую занимает с 2012 года. Вопрос вынесен на заседание депутатов Курултая, которое пройдет 24 октября.

Рафаиль Гибадуллин родился в Уфе в 1954 году, окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности горный инженер-электрик, Московский государственный университет по специальности социолог. В 1980–1985 годах работал в комсомольских и профсоюзных органах республики, затем — начальником цеха и руководителем отдела ПО «Когалымнефтегаз». В 1992-1995 годах возглавлял «ЛУКОЙЛ-Уралнефтегаз», затем ОАО «Роснефтеэкспорт» (Москва). В 1996-1998 годах работал на руководящих должностях в ОАО «Башкирнефтепродукт», в 2000-м возглавил НП «Региональный трастовый центр», с 2003 по 2006 годы руководил ООО «Энергонефтегаз-сервис», затем до 2012 года — «Инвестиционная компания «Стройинвест». Считается человеком из окружения нынешнего вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, которому прочат пост премьера республики.

Сам бизнес-омбудсмен для комментариев пока недоступен.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии назначается Курултаем на срок пять лет по представлению главы республики, по согласованию с уполномоченным по защите прав предпринимателей России и с учетом мнения предпринимательского сообщества. По республиканскому законодательству, при досрочном сложении полномочий бизнес-омбудсмена кандидатура его сменщиа должна быть внесена в Курултай в течение 30 дней.

Ирина Самойлова