«Все падает в цене, не только труд певца»

29 октября в московском Crocus City Hall и 30 октября в петербургском БКЗ «Октябрьский» выступит Сара Брайтман, звезда classic crossover. Перед приездом английской певицы в Россию Борис Барабанов расспросил ее о том, почему она считает свое новое шоу авантюрой, о переменах в музыкальной индустрии и влиянии феминизма на тексты песен.

— Вы называете нынешний тур самым авантюрным в своей карьере. В чем состоит авантюра?

— В какой-то момент мне пришлось задаться вопросом: как долго еще я смогу заниматься своей профессией? С одной стороны, с годами мое ремесло становится все более открытым для публики, с другой — на пороге седьмого десятка мне все сложнее выходить на сцену. Чем больше в твоей жизни вызовов, тем больше ты можешь привнести в свое живое выступление. В новом шоу нашлось место для самых разных вещей, которые мне довелось пережить. И среди этих событий — мой опыт участия в российской космической программе. Как вы знаете, я готовилась к полету на протяжении трех лет, но в итоге была вынуждена его отменить. После этого опыта мне потребовался отдых, и моему голосу тоже. Я уехала от всех на прекрасный остров, уединилась там, в доме на берегу, чтобы привести себя в порядок. Работала с моим хорошим знакомым — преподавателем по вокалу, чтобы вернуть голосовые связки в привычное состояние. Наконец, мой продюсер Фрэнк Питерсон позвонил и сказал мне: «Все, тебе пора возвращаться к работе». Я стала записывать песни, которые легли в основу альбома «Hymn» (2018) и в конце концов заставили меня вернуться к гастролям. Не мне вам рассказывать о том, как изменился мир в последние годы. Это далеко не идеальное место, чтобы это понять, достаточно включить телевизор. Мне захотелось записать нечто возвышенное, духоподъемное. Я точно знала, что для этого мне понадобится много других людей. Я уже слышала в своей голове хор. В общем, мне кажется, что у нас получилось нечто новое и окрыляющее, и это чувство мы перенесли на сцену.

— Вся новая программа звучит как гимн?

— Это всегда вызов — построить концерт так, чтобы угодить публике, но чтобы и тебе самому было интересно. Людям хочется слышать знакомые песни, они имеют на это полное право — они же билеты купили. Но так как на нынешнем этапе моей жизни меня интересует коллективная вокальная работа, я отобрала песни, которые хорошо звучат в варианте хорового исполнения. Со мной огромный хор на сцене. И вообще это многолюдное шоу. В то же время я хочу, чтобы вы обязательно обратили внимание на световое оформление. Оно ни на что не похоже.

— Можно ли сказать, что в текстах ваших новых песен нашла отражение повестка сегодняшнего дня? Например, борьба женщин за свои права и свое достоинство — это актуально для вас?

— Я не могу назвать себя феминисткой. Я согласна с идеей равенства, я против дискриминации, я считаю, что труд мужчин и женщин должен одинаково оплачиваться. При этом я думаю, что у женщин и мужчин одинаковые цели и устремления. Спокойствие в семье, успех в делах, вкусная еда на столе — мне кажется, на этот счет у нас с мужчинами в целом нет разночтений. Сейчас у людей есть множество возможностей для развития, при этом стало гораздо проще делиться своими достижениями, лучшим, что у нас есть в семье или в делах. У этих возможностей есть и обратная сторона. Есть соблазн повышать голос в любой ситуации, даже когда это касается внутренних дел в твоей семье. Я не уверена, что оно всегда того стоит. Мне кажется, нам всем нужно немного успокоиться. Или вы спрашиваете про ситуации типа #metoo?

— И об этом, конечно.

— Мне повезло, со мной ничего подобного не случалось. Так что эта тема не про меня непосредственно. Но это тот случай, когда гласность уместна. Хорошо, что об этом стали говорить. Мне остается надеяться, что люди научатся решать сложные проблемы мирным путем, в том числе и проблемы, которые возникают между мужчинами и женщинами.

— Что, с вашей точки зрения, происходит с профессией вокалиста во времена телевизионных talent-show, когда кажется, что петь может любой?

— Ценность любого творческого труда изменчива, так было во все времена. Но вы правы, сейчас момент особый. Людям доступно очень многое. Все падает в цене, не только труд певца. У каждого из нас огромный выбор развлечений, не нравится одно — вот другое. На смену уникальности пришла возможность делиться. Как следствие — тяжелые времена, которые настали в музыкальной индустрии. Но это и кино касается. А посмотрите, что происходит в мире телесериалов, сколько там всего! Как с этим соревноваться кинематографу? Легче всего сказать: «Верните старые добрые времена». Но это тупик. Артистам остается только полагаться на интуицию и делать то, что подсказывает сердце, делать наилучшим образом, так, как чувствуешь.