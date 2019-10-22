Дело предполагаемых убийц матери бывшего вице-губернатора Кубани передано в суд

Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Краснодарского края, обвиняемых в нападении на родственников бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака и убийстве его матери (п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Как сообщают в Генпрокуратуре, мужчины в ночь с 8 на 9 мая 2018 года проникли в дом аула Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи и напали на проживавших там лиц, похитив денежные средства и имущество на сумму более чем 5,5 млн руб.

В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тахтамукайский районный суд Адыгеи. Расследование уголовного дела в отношении другим участников преступной группы продолжается.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в мае этого года Полицейские задержали двоих ранее судимых жителей Краснодара, которые подозреваются в нападении на родственников бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака и убийстве его матери. Мужчин в возрасте 50 и 34 лет задержали в поселке Яблоновский. По данным следствия, они в ночь с 8 на 9 мая проникли в дом родственников экс-вице-губернатора Мурата Ахеджака в ауле Псейтук, где убили 79-летнюю Луизу Ахеджак и жестоко избили ее мужа - Казбека Ахеджака, а также его дочь Зарему. Отметим, что Мурат Ахеджак был первым заместителем главы администрации Краснодарского края с 2002 по 2010 годы. Он скончался в декабре 2010 года.

Дмитрий Михеенко