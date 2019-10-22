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Нижегородский водоканал планирует привлечь кредитную линию на 240 млн рублей

АО «Нижегородский водоканал» объявил открытый аукцион на предоставление компании невозобновляемой кредитной линии с лимитом 240 млн руб. сроком на три года в целях пополнения оборотных средств предприятия для финансирования производственных нужд. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Как говорится в документации, срок выборки средств составляет 120 дней (четыре месяца). Начальная (максимальная) стоимость контракта составит 71,85 млн руб. Итоги аукциона подведут после 14 ноября.

Анастасия Еремина


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