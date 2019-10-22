Суд вынес приговор 18 фигурантам дела о хищении автомобилей премиум-класса

Суд приговорил к условным и реальным срокам заключения 18 человек по делу о хищении новых автомобилей премиум-класса. Среди них — два сотрудника Госавтоинспекции и четыре сотрудника лизинговых компаний. Они получили от четырех лет лишения свободы условно до почти девяти лет колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет.

Все 18 человек признаны виновными в мошенничестве. По данным следствия, в 2015–2016 годах всего около 30 человек совершали хищения новых автомобилей премиум-класса, обманывая сотрудников лизинговых компаний в Московской области. Машины продавали иностранным гражданам и вывозили за территорию страны. Ущерб оценивается в 40 млн рублей. Уголовное дело состоит из 175 томов.

В отношении трех человек дело выделили в отдельное производство из-за заключения досудебных соглашений. Их приговорили к реальным срокам лишения свободы. Девять человек до сих пор находятся в федеральном розыске.