Имущество стройкомбината на Белгородчине выставлено на торги за 288 млн рублей

Конкурсный управляющий белгородского АО «Алексеевский комбинат строительных материалов» Денис Котенев объявил о повторном проведении торгов по продаже имущества компании. На торги выставлен единым лотом имущественный комплекс, включающий производственные здания, склады, сооружения, инфраструктуру, мебель и оргтехнику, земельный участок в собственности (30 тыс. кв. м) и два — в аренде на окраине Алексеевки. Начальная цена — 288,9 млн руб., шаг аукциона — 5%. Цена отсечения – 144,4 млн руб. Заявки принимаются с 14 октября по 9 декабря. Комбинат был признан банкротом в ноябре 2017 года по заявлению налоговой службы. Сумма требований кредиторов превышает 136 млн руб.

О том, как компании Станислава Чемезова планировали создать строительный кластер на Белгородчине — в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова