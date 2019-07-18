На территории стадиона «Мордовия Арена» открыли деловой комплекс для развития бизнеса

В Саранске на территории стадиона «Мордовия Арена», построенного к Чемпионату мира по футболу FIFA в 2018 году, открыли деловой комплекс площадью более 15 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба правительства республики. Предполагается, что это поможет развитию бизнеса.

Деловой комплекс включает конференц-зал на 170 посадочных мест, зал veryVIP на 83 посадочных места, из которых 20 – президентского класса, ресторан VIP на 700 мест, а также 40 скайбоксов вместимостью от восьми до 30 мест. Также открыты торгово-офисные и складские помещения, помещения для создания фитнес-проектов и детских центров.

«Мы решили назвать этот объект территорией победителей. Надеемся на интерес со стороны бизнеса»,– заявил директор стадиона Андрей Кочетков. Уточняется, что также планируется привлечь молодоженов для проведения на стадионе выездных регистраций и именинников для проведения юбилеев.

Напомним, стоимость строительства стадиона в Саранске составила составила около 17 млрд руб., вместимость арены – 45 тыс. зрителей.

Анастасия Еремина