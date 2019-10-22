В Саратовской области начались активные подключения услуги доступа к спутниковому интернету под новой торговой маркой

Удаленные села Саратовской области больше не будут «отрезаны» от интернета. Руководство компании РТКОММ (100% дочернее зависимое общество ПАО «Ростелеком») официально заявило о запуске в регионе услуги скоростного спутникового интернета от новой торговой марки — SenSat. Начальник отдела по работе с массовым сегментом РТКОММ Илья Васильев пояснил, что в чем-то присутствие компании в этом сегменте саратовского рынка будет уникальным.

«Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов. Но в наших задачах не стоит конкурировать с классическими проводными и сотовыми операторами. Основная целевая аудитория SenSat — собственники жилья и бизнеса в загородной и пригородной зонах — там, где нет альтернативных сетей связи»,— сказал Васильев.

Он привел примеры малых населенных пунктов Саратовской области, не избалованных вниманием операторов проводного, оптического и мобильного интернета. Это могут быть фермеры, ведущие бизнес-деятельность в малонаселенной труднодоступной территории, владельцы загородных домов и так далее.

«Пожалуй, в Саратовской области нельзя назвать ни одного места, где бы наш интернет не был доступен. Как итог — несмотря на пока еще малую узнаваемость бренда SenSat, у нас уже есть первые подключившиеся жители Саратовской области. Они пользуются возможностями электронной почты и социальных сетей в своем загородном доме, их интересует развлекательный видеотрафик, веб-серфинг»,— рассказал Илья Васильев.

Стоимость услуги — от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с. Кроме варианта аренды оборудования, предоставляется и приобретение комплекта в собственность за 29550 рублей. Технические представители РТКОММ продемонстрировали журналистам, что оборудование может самостоятельно установить и настроить даже человек, далекий от монтажных работ. Впрочем, ему в этом могут помочь и специалисты официального дилера.

Узнать другие подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от SenSat можно на сайте: www.sensat.ru/.