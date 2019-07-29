Возбуждено уголовное дело в отношении Андрея Косилова

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора, генерального директора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем ДТП, в котором пострадали три человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает 74.ru со ссылкой на прокурора Аргаяшского района Андрея Григоренко. Обвинение Андрею Косилову пока не предъявлено.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ДТП с участием бывшего вице-губернатора произошло 28 июля в Аргаяшском районе. Его Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. В результате три человека были госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации городской больнице №3 Челябинска. Андрей Косилов прошел медицинское освидетельствование, по его результатам установлено, что бизнесмен был трезв.