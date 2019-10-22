В центре Казани продают историческое здание бывшего кожвендиспансера за 20 млн рублей

Минземимущества Татарстана вновь выставило на продажу историческое здание бывшего кожно-венерологического диспансера с земельным участком за 20,2 млн рублей на улице Нариманова, 56 в Казани. Аукцион по реализации госимущества пройдет 7 ноября 2019 года, говорится в сообщении министерства.

Как указано в объявлении, речь идет об объекте культурного наследия «Дом Мусина М-С.Г.». Это нежилое двухэтажное помещение общей площадью 459,8 кв.м. Здание было построено в 1906 году. К нему прилегает земельный участок площадью 1,12 кв.м.

Ранее Дом Мусина уже выставлялся на продажу за ту же сумму. Однако, аукцион, назначенный на 23 августе, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

"Ъ-Казань"