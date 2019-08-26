Минск притормозил электронные ПТС

Страны ЕАЭС оказались не готовы к переходу на электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) с ноября. По данным “Ъ”, с просьбой об отсрочке на год обратилась Белоруссия, но проблемы есть и в других странах союза, за исключением РФ. Вопрос об отсрочке может быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний Евразийской экономической комиссии. Между тем российские автоконцерны начинают массово выдавать ЭПТС раньше срока и вынуждены платить за них, в отличие от старых бумажных паспортов.

22 августа на базе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялось совещание по переходу на ЭПТС, в ходе которого, по словам источников “Ъ”, представители Белоруссии заявили о том, что страна сможет перейти на электронные ПТС не раньше чем через год. Формально это означает, что МАЗ не сможет ввозить свои грузовики в РФ — все страны союза уже с ноября в обязательном порядке должны начать выпуск ЭПТС, полностью отказавшись от выдачи бумажных паспортов. Впрочем, в ЕЭК готовы пойти на уступки: по итогам совещания, по данным “Ъ”, было принято решение рассмотреть вопрос отсрочки.

Заместитель главы департамента техрегулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров подтвердил “Ъ”, что представители Белоруссии попросили продлить для страны переходный период, в течение которого можно было бы оформлять как электронные, так и бумажные ПТС. Вопрос об отсрочке для Белоруссии и, возможно, других стран рассмотрят на одном из ближайших заседаний коллегии ЕЭК, говорит он. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что параллельное обращение бумажных и электронных ПТС идет уже сейчас, так что это реализуемо. По его мнению, сама система ЭПТС сделает рынок более прозрачным, но ее внедрение — инновационный опыт и «нам не у кого учиться».

В Минпромторге “Ъ” сказали, что нормативная база для полноценного функционирования системы электронных паспортов в РФ подготовлена, а автопроизводители и другие участники системы готовы к полному переходу на ЭПТС с 1 ноября. Между тем в министерстве выразили готовность «рассмотреть предложения коллег—членов ЕАЭС» в случае вынесения вопроса по продлению переходного периода на уровень ЕЭК.

В Белоруссии, согласно презентации к совещанию, не готова часть нормативной документации и не проведены испытания национальной части системы электронных паспортов. Та же ситуация в Киргизии и Казахстане. В начале июля ЕЭК декларировала: МАЗ, «Юнисон» (производит Zotye) и «Белджи» (Geely) подтвердили готовность начать выпуск автомобилей с ЭПТС. На тот момент были оформлены пять ЭПТС, сейчас, по данным АО «Электронный паспорт», их уже восемь. Но несколько недель назад в ходе совещания в Минпромторге РФ по вопросу перехода на ЭПТС в России, говорит источник “Ъ”, чиновники рассказывали, что один из белорусских автоконцернов достаточно долго «копил бумажные паспорта», чтобы в дальнейшем выдавать их после 1 ноября. Но в реальности выдавать старые паспорта с этой даты уже нельзя, что, по словам источника “Ъ”, поставило белорусов в тупик.

Представители Казахстана, по словам собеседников “Ъ”, на совещании говорили о готовности перейти на ЭПТС в установленные сроки, отмечая, что нормативные документы готовы, а технические сложности они «преодолеют». Казахстанские производители уже работали с ЭПТС в пилотном режиме, но на системном уровне пока нет готовности к полноценному запуску, сказал “Ъ” директор по стратегическому планированию союза «Казавтопром» Артур Мискарян. «Другой момент — стоимость регистрации ЭПТС должна быть согласована с производителями и организациями, представляющими потребителей»,— добавил он.

По словам источников “Ъ”, еще более странная ситуация с Арменией, по которой в принципе нет информации, страна якобы «игнорирует» переход. Источники “Ъ” отмечают, что в целом это может не слишком беспокоить других членов союза из-за того, что в Армению не идет экспорт, хотя формально автомобили на местном рынке с ноября тоже должны быть с ЭПТС.

Полностью готова к внедрению электронных ПТС только Россия, следует из презентации к совещанию. Вячеслав Бурмистров отмечает, что в РФ эта работа поставлена «уже практически на поток», здесь оформили более 2,1 тыс. ЭПТС, крупнейшие автопроизводители высказали готовность перейти исключительно на электронные автопаспорта уже с 1 сентября. К такому досрочному переходу призывал Минпромторг, при этом концернам обещали субсидии, покрывающие стоимость ЭПТС, говорят источники “Ъ”, но в итоге этого предложено не было. Бумажные бланки бесплатные, поясняют они, а затраты на выпуск ЭПТС будут заложены в стоимость машины.

Ольга Никитина; Александр Константинов, Нур-Султан