Опаснее прапорщика ФСБ только мичман

Как стало известно “Ъ”, ФСБ отказала в выплате пособий и компенсаций родственникам старшего мичмана, который, по их версии, погиб при защите арктических рубежей России. Как выяснилось в ходе внутриведомственного разбирательства и уголовного расследования, мичмана и его сослуживцев из-за непогоды отозвали из пограннаряда, разместив в квартире небольшого поселка на севере Магаданской области. Там стражи границы устроили пьяную поножовщину, в которой двое из них погибли.

С иском в Тверской райсуд Москвы к ФСБ и ее структурам обратились вдова и родители старшего мичмана спецслужбы Владимира Исаченко. Ранее им было официально отказано в выплате единовременного пособия в связи со смертью военнослужащего при исполнении служебных обязанностей в размере 3 млн руб., кроме того, они рассчитывали получить компенсацию морального вреда в размере 14 тыс. руб. на заявителя.

В ходе разбирательства истцы указали, что мичман Исаченко погиб в августе 2016 года, когда находился в служебной командировке, выполнял приказы или распоряжения, отданные командиром. Соответственно, отказ в выплате пособия за умершего военнослужащего является незаконным. Нарушение же прав истцов на получение единовременной выплаты привело к их нравственным страданиям.

Ответчик, отказывая истцам, сослался на результаты административного расследования, проведенного по распоряжению начальника пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району контр-адмирала Романа Толока. В нем указывалось, что мичман Исаченко с 1 мая 2015 года проходил военную службу по контракту в этом управлении в должности государственного участкового инспектора по госконтролю в сфере охраны морских биологических ресурсов отделения режимно-контрольных мероприятий.

Поводом же для проведения разбирательства послужил доклад одного из начальников магаданского пограничного управления 31 августа 2016 года о гибели сотрудников органов госбезопасности в результате несчастного случая. Однако выяснилась иная картина. С 22 августа того года Владимир Исаченко, а также старшие прапорщик Исхаков и мичман Павлов в составе пограничного наряда несли службу в районе речного промыслового участка. Оставаться в наряде они должны были до 26 августа, но из-за ухудшения погодных условий их замена оказалась невозможной. 29 августа наряд прибыл в поселок Гижига (Северо-Эвенский район Магаданской области), чтобы на следующий день отправиться в Эвенск. На ночь пограничникам выделили квартиру, в которой и произошла трагедия.

По версии участников разбирательства, во время распития спиртных напитков между пограничниками произошел конфликт, в ходе которого прапорщик Исхаков нанес несколько ударов ножом мичману Исаченко, который скончался из-за обильной кровопотери, вызванной сквозной колото-резаной раной правого плеча с повреждением плечевой артерии. Затем Исхаков попытался зарезать мичмана Павлова, но тот, согласно его показаниям, сумел отобрать нож у нападавшего и убить его ударом в область сердца. Военный следственный отдел Следственного комитета России по Хабаровскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) — о результатах его расследования не сообщается. Чекисты же сделали собственные выводы. В соответствии с ними причинами трагедии стали личная недисциплинированность военнослужащих и употребление ими алкогольных напитков. При судебно-химическом анализе в крови, полученной из трупа мичмана Исаченко, был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,9 промилле, а в моче — 3,2 промилле, что «применительно к живым лицам соответствует состоянию алкогольного опьянения сильной степени». Из-за этого ООО «Страховая компания "ВСК — Линия жизни"», опираясь на данные ФСБ, отказало родственникам мичмана и прапорщика в выплате 2 млн руб., на которые каждый из них был застрахован. А соответствующий иск о взыскании этих денег их родственниками был проигран в горсуде Магадана.

Несогласие истцов с выводами представителей ФСБ, принятыми по результатам всесторонней проверки обстоятельств гибели мичмана Исаченко, не является основанием для признания заключения незаконным, решил, в свою очередь, Тверской райсуд, отметив, что в материалах дела отсутствуют фактические данные, подтверждающие причинно-следственную связь между действиями ответчиков из ФСБ и возникшим у истцов моральным вредом. Таким образом, пьяная поножовщина между пограничниками вообще не была оплачена.

Николай Сергеев