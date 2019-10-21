Главная женщина Югры

Сегодня, 21 октября, 64 года исполнилось губернатору Ханты-Мансийского округа - Югры Наталье Комаровой. Вся трудовая деятельность госпожи Комаровой так или иначе связана с северами. В 1994 году она заняла пост главы администрации Нового Уренгоя (Ямал), а в октябре 2000 года стала первым заместитель губернатора Ямала. Она дважды избиралась в Госдуму Ямала (местное заксобрание) и один раз в Госдуму России, где возглавляла комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. 8 февраля 2010 года президент России Дмитрий Медведев предложил ее кандидатуру на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. 1 марта 2010 года Наталья Комарова вступила в эту должность и занимает ее до сих пор. Срок полномочий госпожи Комаровой на этом посту истекает осенью 2020 года.

Какой была все эти годы Наталья Комарова, смотрите в фотогалерее «Ъ-Урал».