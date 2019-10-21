Население Краснодарского края выросло на 19,7 тысячи человек

За восемь месяцев 2019 года население Кубани выросло на 19,7 тыс. человек. Так, на 1 сентября количество проживающих в регионе людей составило 5667,9 тыс. человек, из которых 55,3% – горожане и 44,7% – сельские жители.

Как сообщают в Краснодарстате, увеличение численности происходило за счет миграционного прироста. Число умерших в январе-августе превысило число родившихся на 16,8%.

Внутрирегиональная миграция за восемь месяцев уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15,6% (5898 человек). Миграционный прирост населения края по сравнению с январем-августом 2018-го снизился на 11 785 человек или на 30,8%, что произошло за счет уменьшения числа прибывших в край на 12 075 человек или на 12,4%. Положительное сальдо миграции наблюдалось со всеми странами СНГ. Среди них 37,4% миграционного прироста приходилось на Армению, 34,1% – на Украину и 9% – на Казахстан.

Василий Хитрых