Говорить о закате эпохи нефти рано — Наиль Маганов Когда будет пик и спад мировой нефтедобычи, как снизить парниковый эффект – об этом нефтяники и эксперты говорили на форуме в Альметьевске

«Жизнь после нефти» — так называлась пленарная сессия второго Международного форума «Наука и инновации», который провели в Альметьевске 16-18 октября «Татнефть» и Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ). Ее модератором выступил начальник управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» Андрей Глазков. ИА «Девон» приводит наиболее интересные моменты из дискуссии с участием именитых экспертов.

ЖИЗНЬ С НЕФТЬЮ

Форум посвящен не столько «жизни после нефти», сколько тому, как долго человечество проживет в нефтяном обществе — скорректировал тему генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов. Возможно, этот срок —20-40 лет, так что говорить о закате эпохи нефти рано. «Сегодня наступило осознание, что нефть не является дефицитом. Повышение эффективности добычи делает этот ресурс безграничным»,— заявил он.

Пик спроса на нефть может возникнуть в 2030-2040 годах. Однако после него потребление вряд ли резко упадет. Сообщение об этом сделал партнер McKinsey Вадим Дружина. При этом сейчас спрос на первичные энергоносители начал снижаться из-за замедления темпов роста экономики западных стран и повышения энергоэффективности в мире.

«Прогнозировать судьбу нефти — дело неблагодарное, учитывая, что главным вызовом сегодняшнего дня является неопределенность»,— считает руководитель энергетического центра Ernst &Young Денис Борисов.

«Нефтяная отрасль намного более живуча, чем многие о ней думают»,— заявил директор по консалтингу IHS Markit Russia Максим Нечаев. Пик спроса на нефть наступит через 10-15 лет, считает он. При этом мировое потребление этого сырья вырастет на 10-15%. «Падать с этого уровня будет не так болезненно. Нефть будет оставаться важным источником энергии и сырья. Она будет потребляться в больших количествах в мире еще 15-30, и даже 50 лет»,— сказал господин Нечаев.

После наступления пика спроса на нефть не будет резкого падения, высказал свое мнение Наиль Маганов. Уровень ее потребления будет поддерживаться еще 20-30 лет, а затем будет снижение.

ПЕРЕХОД НА НЕФТЕХИМИЮ

Мир находится в начале четвертого глобального энергетического перехода — на возобновляемую энергетику, считает старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников. Все предыдущие переходы — последовательно на уголь, нефть, газ —длились десятилетиями. «Это не приводит к окончательному вытеснению определенных энергоресурсов. Так, кое-где до сих пор используют дрова. Возрастает конкуренция энергоносителей»,— отметил он.

Для защиты экосистемы Мельников предлагает декарбонизировать всю экономику. Для этого можно переходить на водород. Он может быть использован в транспорте, в металлургии и в энергетике. По его словам, использование солнечной и ветряной энергии — не панацея.

Нефтяники могут столкнуться с тремя основными факторами замедления спроса на топливо со стороны транспорта. Во-первых, это снижение автопарка за счет сервисов проката, дешевых такси, каршеринга. Кроме того, автомобильные двигатели становятся более экономичными. Еще одна причина —развитие электротранспорта, который станет массовым с 2030-х годов.

Спрос на нефть будет поддерживаться значительным ростом нефтехимии, авиапрома и других отраслей,предсказывает Дружина. Уже сейчас нефтехимия в мире растет быстрее мирового ВВП. Поэтому к 2035 году мир может столкнуться с нехваткой нефти, для чего необходимо развивать разработку сланцевых и шельфовых запасов.

«Мы это учитываем в своем сценарии и принимаем меры,— в свою очередь сказал Наиль Маганов. — Занимаемся диверсификацией, построили нефтепереработку, сейчас обратили внимание на нефтехимию».

УМЕНЬШАЯ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД

Есть более страшный сценарий —повышение концентрации углекислого газа в атмосфере, который может привести к глобальной экологической катастрофе, напомнил Дружина. «Для всех компаний главное — достигнуть максимального снижения выбросов, нулевого сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ), а также максимального улавливания и использования CO2»,— заключил он.

«До конца столетия, если не принимать меры, температура может взлететь на 4–5 градусов»,—заявил генеральный директор АНО «Центра экологических инвестиций» Михаил Юлкин.

На это Наиль Маганов сообщил о новых моментах в экологической деятельности «Татнефти», связанных с парниковыми газами.«Мы отслеживаем углеродный след от наших проектов, поставили себе цель по уменьшению выбросов,— отметил он. — Сейчас с компанией PwC думаем об аудите всей деятельности. Мы сами живем здесь, и это работает для нас без всяких штрафных санкций». Так, у компании один из лучших в России показателей сбора и использования попутного нефтяного газа — 96,7%, в планах — довести до 98,— отметил он. — Его можно сжечь для выработки электроэнергии, но использовать для этого жирный газ, отличное сырье для нефтехимии, кощунственно». По его словам, года через два Компания будет извлекать все фракции, включая инертные газы, ксенон. «Это будет квалифицированная переработка, мы будем грамотно распоряжаться ресурсами»,— сказал он.

Выпуск изделий из композитов оставляет углеродный след на 40–45% меньший, чем металлопроизводство. «Татнефть» в последние годы не только шире стала использовать стеклопластиковые трубы, колонны, НКТ, строительные конструкции, но и сама организовала их производство. Например, на НПЗ «ТАНЕКО» из этого материала построены эстакады. Сведены до нуля испарения на автозаправках «Татнефти», они улавливаются и возвращаются в емкости.

Кроме того, «Татнефть» масштабно занимается воспроизводством лесов на протяжении 10 лет. С каждого литра топлива, которое компания продает на своих заправках, она отчисляет 2,14 копейки на посадку деревьев. На сегодняшний день посажено 9 млн саженцев, на следующий год будет еще полмиллиона.

«Наши технологии бурения скважин на нефтяных месторождениях очень похожи на то, что можно делать со свалочным газом»,— сообщил также гендиректор «Татнефти».— И эти проекты мы сейчас пробуем развивать в Татарстане». Напомним, компания взялась за решение проблемы использования свалочного газа на Самосыровской свалке возле Казани.

«ТАТНЕФТЬ» ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ГЛОБАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ ООН

Дымовые выбросы с энергоустановок можно закачивать в пласты для повышения нефтеотдачи, одновременно решая экологическую задачу. Здесь «Татнефть», по словам господина Маганова, намерена использовать опыт венгерской нефтяной компании MOL и обратилась за помощью к независимому члену совета директоров татарстанской компании Ласло Геречу, который раньше долгое время работал в MOL.

В свою очередь Ласло Гереч, недавно назначенный в «Татнефти» куратором вопросов, связанных с изменением климата, сообщил, что в вопросах экологии на уровне совета директоров будет проводиться регулярная работа, а не просто надзор в этой сфере. Планируется по международным стандартам мониторить выбросы парниковых газов и внедрять новые технологии для их снижения, для чегобудет привлечена наука. Важен и человеческий фактор, поэтому для сотрудников компании введут соответствующие KPI (ключевые показатели эффективности).

Господин Гереч напомнил, что недавний совет директоров, помимо назначения его куратором парниковой темы, утвердил новую редакцию Политики ПАО «Татнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Впервые в Политике отражены принципы и основы деятельности компании в области предотвращения изменения климата.

В качестве иллюстрации сказанного сразу же после пленарной сессии «Татнефть» и Ассоциация «Национальная сеть Глобального Договора ООН в России» (Globalcompactnetwork Russia) подписали протокол о намерении сотрудничества. Глобальный договор — это международная инициатива для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности, включающая призыв трансформироваться в пользу общества, природы и будущего планеты. Документ объединяет более 13 тысяч участников из почти 160 стран мира. В России подписантов около 50.

«Татнефть» присоединилась к этому лидерскому пулу, заявила директор Ассоциации Марина Вашукова.

НЕ ПРОСТО НЕФТЯНИК, А ВЫСОКООБРАЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

В рамках форума «Наука и инновации» прошли панельные дискуссии по всем видам деятельности группы «Татнефть». Их участники, в частности, искали ответы на бизнес-вызовы топливно-энергетической отрасли. Эти же задачи пытались решить молодые специалисты и студенты, представляя свои постерные доклады.

Гостям форума была предложена обширная программа — от бизнес-хакатонов и интеллектуальных игр до мастер-классов и B2B (прямых) встреч между молодыми ученымии экспертами. В его рамках прошли конференции «Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли», «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии», а также бизнес-форум «Предприниматель».

На другое утро после завершения форума победители его конкурсов встретились на деловом завтраке с топ-менеджментом «Татнефти» во главе с генеральным директором. Это были молодые специалисты из разных бизнес-направлений компании и студенты. Разговор получился разносторонним, молодые люди задавали вопросы, делились впечатлениями, идеями.

«Будущее нефтяной отрасли беспокоит многих, в том числе молодых людей. Они думают, стоит ли себя связывать с нефтью или поискать что-то более надежное,— пояснил суть Форума Наиль Маганов.— Но нефть — это сложная отрасль, требующая многогранных знаний. Это даже не профессия просто нефтяника, а профессия высокообразованного человека, который может применить свои знания и умения в любой отрасли».

ИА «Девон»