Правительство подключило аэропорт Жуковский к системе tax free

Аэропорт Жуковский внесен в список пунктов, где иностранцам могут компенсировать налог на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза (система tax free). Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Правительство также дополнило этот список тремя пунктами на границе с Финляндией — Брусничное, Торфяновка и Светогорск.

Закон о tax free вступил в силу в января прошлого года. Покупатели могут вернуть НДС (20%) с покупок на сумму не менее 10 тыс. руб. Эта система работает в 130 магазинах в 12 регионах России.

Подробнее о запуске системы tax free читайте в материале “Ъ” «НДС готов к возмещению».