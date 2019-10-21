«В DBX есть целая портативная мойка»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие предметы и в каких комплектациях можно выбрать в модели DBX.

Автомобильные аксессуары, дающие водителю и его пассажирам дополнительный комфорт, появились немногим позже самого автомобиля: прикуриватели, пепельницы, радиоприемники. Главной изюминкой лимузина Horch 930S, чья премьера состоялась на Берлинском автосалоне 1939 года, был рукомойник, встроенный в правое переднее крыло автомобиля. Наружу выдвигалась раковина — в самом деле, не на дорогу же лить — а за ней в нише был виден смеситель. Горячая вода нагревалась от двигателя, холодная поступала из резервуара, от двигателя удаленного. Что удивительно, аксессуар не прижился, и что-то подобное мы увидели только сегодня. Вернее, увидим в декабре, когда состоится официальная презентация DBX — первого кроссовера марки Aston Martin.

В зависимости от увлечений потенциального хозяина машины, выбор можно остановить на одном или нескольких комплектах аксессуаров, в которые в том числе включены предметы, которые не часто встретишь в списке предлагаемых к автомобилям. Скажем, в комплект «Снег» помимо чехла для лыж и устанавливаемых на крыше креплений для их перевозки входят также цепи противоскольжения для колес и сушилка для лыжных ботинок. В наборе «Мероприятия» можно обнаружить корзину для пикника, а также одеяла. Но поскольку Aston Martin — британская компания, в ней знают, что погода может нарушить любые планы, а потому в комплект включен держатель для зонта.

Встроенного рукомойника конструкция DBX не предусматривает, зато есть целая портативная мойка, которой можно помыть не только руки. Чтобы привести в порядок кузов автомобиля, ее мощности не хватит, но с задачами попроще она должна справиться. Портативная мойка входит в комплект «Велосипед», а также «Домашние питомцы». Впрочем, мыть лапы собаке не обязательно. Потому что среди аксессуаров есть специальная накладка на бампер и ограничительная сетка в багажник, которые позволят нагулявшемуся по раскисшему полю питомцу стать вашим попутчиком без ущерба красоте нового кроссовера Aston Martin DBX.