Средняя выплата по ОСАГО в 2019 году выросла на 2,9%

В 2019 году средняя выплата по ОСАГО в России выросла на 2,9% и составила 67,7 тыс. руб., сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

За первые девять месяцев страховщики собрали с автовладельцев на 4% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Общая сумма премий составила 160,4 млрд руб. При этом сумма выплат по страховым случаям составила 111,1 млрд руб., увеличившись на 7,3% по сравнению с 2018 годом.

«Мы видим, что уже 9 месяцев подряд после того, как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, средняя премия снижается. Одновременно выплаты столь же неуклонно растут, однако конкуренция, серьезно усилившаяся из-за ожиданий улучшения ситуации на рынке, заставляет страховщиков продолжать снижать цены на обязательную 'автогражданку', — заявил президент РСА Игорь Юргенс. — Важно не допустить перелома ситуации в другую сторону. Мы уверены, что поправки, индивидуализирующие тариф по ОСАГО, приведут к снижению стоимости полиса для подавляющей части автовладельцев».

Напомним, в начале 2019 года стартовала новая тарифная реформа ОСАГО. Коридор базового тарифа расширили на 20%. Также изменился коэффициент возраста и стажа. Неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87. Опытные и пожилые водители получили скидку до 7%.