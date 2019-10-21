Экс-директор дома культуры обвиняется в присвоении бюджетных средств

Бывший директор поселкового дома культуры Александровского района предстанет перед судом по обвинению в присвоении бюджетных средств. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следствием установлено, что в течение 2017–2018 годов директор присвоил 97 тыс. руб., незаконно начисляя себе премии. Поскольку подозреваемый являлся членом территориальной избирательной комиссии Александровского района и обладал особым правовым статусом, обвинение ему было предъявлено от имени руководителя СУ СКР по Пермскому краю.