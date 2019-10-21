Глава Минстроя Удмуртии предложил ввести режим повышенной готовности в Сарапуле из-за долгов ГЭК

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин предложил ввести режим повышенной готовности в Сарапуле из-за долгов «Губахинской энергетической компании». Об этом он заявил на аппаратном совещании органов власти региона.

«Настоятельно рекомендуем ввести режим повышенной готовности по данному муниципалитету», — сказал господин Сурнин. Представитель сарапульской администрации не смог дать внятного ответа на вопрос главы Удмуртии Александра Бречалова, когда будет введен режим и как будет решаться вопрос с теплоснабжением города. Руководитель региона поставил вопрос на ежедневный контроль.

Напомним, что в начале октября компанию оштрафовали за нарушения при эксплуатации объектов теплоснабжения в Сарапуле. Ранее ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» заявило о намерении обратиться в суд для признания банкротом ООО «Губахинская энергетическая компания», которая является собственником ТЭЦ и концессионером по теплосетям и ГВС в Сарапуле. Сумма задолженности, по данным газовой компании, на тот момент составляла 115 млн руб. В результате отопительный сезон в Сарапуле оказался под угрозой, прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ.