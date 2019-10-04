ГЭК оштрафовали за нарушения при эксплуатации объектов теплоснабжения в Сарапуле

Прокуратура Сарапула выявила многочисленные нарушения при эксплуатации объектов теплоснабжения в работе ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК). По итогам проверки были возбуждены три административных дела в отношении юрлица и три дела об административных правонарушениях в отношении руководителя ГЭК, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. По итогам их рассмотрения предприятию назначили штраф в размере 75 тыс. руб., руководителю — 6 тыс. руб.

«Были возбуждены по два административных производства по части 1 статьи 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), по два – по статье 9.11 (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки). Кроме того, возбуждены два производства по статье 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности)»,— говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» заявило о намерении обратиться в суд для признания банкротом ООО «Губахинская энергетическая компания», которая является собственником ТЭЦ и концессионером по теплосетям и ГВС в Сарапуле. Сумма задолженности, по данным газовой компании, составляет 115 млн руб. Гендиректор ГЭК Алексей Колесник считает, что для объявления компании банкротом оснований никаких нет. Причиной образовавшейся задолженности по газу он назвал снижение выплат ТСЖ. Эксперты предполагают, что вероятность банкротства ГЭК сведена к минимуму, и дело завершится мировым соглашением.