Форум «Дело за малым» посетили более 25 тысяч предпринимателей

В Краснодаре в бесплатном форуме для предпринимателей «Дело за малым» приняли участие более 25 тыс. бизнесменов. В его рамках состоялось более 100 мероприятий, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В качестве спикеров на форуме выступили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, бизнес-омбудсмен Борис Титов, блогер Илья Варламов, экс-владелец «Магнита» Сергей Галицкий, а также основатель компаний Tesla и Space X Илон МАск, который пообщался с участниками по телемосту. «Информационная кампания форума по оценкам независимых обозревателей охватила более 136 млн человек по всему миру», - сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития МСП.

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом число посетителей «Дело за малым» выросло в два раза. При этом участники приехали из более чем 70 регионов страны.

Василий Хитрых