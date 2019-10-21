В УБРиР нашли медицинское дело

Olympus Corporation (японская компания, производит оптику, фототехнику, оборудование для медикобиологических исследований) подала в арбитражный суд Свердловской области иск к ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) о взыскании 581,6 млн руб. В эту сумму компания оценила компенсацию за нарушение прав на товарные знаки на медицинское оборудование. По требованию истца суд арестовал более сотни единиц различного медоборудования, которое находится на хранении у банка.

Согласно документам суда, Olympus Corporation пытается получить компенсацию за товарные знаки Olympus №777136 и Olympus №62701 (оба относятся к категориям медицинских приборов, инструментов). Иск подан 3 октября, компания попросила объединить его с другим, поданным еще в июле этого года. В нем речь идет об обязании банка прекратить нарушать исключительные права на указанные товарные знаки, изъять и уничтожить спорные товары, а в уточненных требованиях также просить взыскать 581,6 млн руб.

Предварительное заседание суда назначено на 30 октября 2019 года.

Речь идет о более чем 150 штуках медицинских инструментов, среди которых бронховидеоскопы, колоновидеоскопы, гастровидеоскопы, риноларинговидеоскопы и сигмавидеоскопы. В определении суда указано, что все эти приборы находятся на хранении у банка. Суд по требованию истца наложил арест на это оборудование. Отмечается, что оно было произведено в течение 2018 года.

В УБРиР и Olympus на запросы «Ъ-Урал» не ответили.

«В данном случае, судя по всему, правообладатель предъявил иск к УБРиР как к лицу, у которого находятся на хранении товары, которые правообладатель считает контрафактными. К УБРиР на хранение они могли попасть, например, в рамках обращения взыскания на предмет залога», — полагает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

Гражданский кодекс позволяет правообладателю требовать взыскания убытков с нарушителя или компенсации, рассчитываемой в соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса РФ. Размер компенсации может быть заявлен правообладателем от 10 тыс. до 5 млн руб. за единицу товара. «Суд вправе снизить размер компенсации с учетом характера нарушения, требований разумности и справедливости, что на практике случается достаточно часто», — отметил господин Денисов. По его словам, требуемую сумму убытков компании придется сначала доказать суду.

Татьяна Дрогаева