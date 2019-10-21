Встреча российских экспертов и WADA по подмене данных лаборатории перенесена

Встреча российских экспертов с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории перенесена, сообщил ТАСС председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. Предполагалось, что встреча пройдет 23 октября в Лозанне. Она отложена на неопределенный срок.

«Как вы знаете, российский ответ пришел на прошлой неделе, он рассматривается экспертами»,— сказал господин Тейлор. «Им нужно больше времени, чтобы разобраться с информацией, которую они получили. Они хотят проанализировать ее (информацию.— “Ъ”) должным образом»,— заявил спортивный чиновник.

Подозрения в подмене данных Московской антидопинговой лаборатории у WADA возникли в середине сентября. Из-за этого WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА своему кодексу, а на то, чтобы объясниться, российской стороне дали три недели.

О последствиях читайте в публикации “Ъ FM” «Допинговым несоответствиям нашли объяснения».