Дубай запустил обратный отсчет до Expo-2020

В Дубае запустили обратный отсчет до открытия Всемирной выставки Expo-2020. Церемония открытия One year to celebration прошла в парке у самого высокого небоскреба в мире Бурдж-Халифа, сообщает «Интерфакс». Expo-2020 пройдет с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021. За это время ожидается, что выставку посетят 25 млн человек. Лозунг Expo-2020 — «Соединяя умы, создаем будущее».

Для проведения выставки в Дубае был построен район District 2020, который разделен на три тематических части. Они помогут участникам лучше узнать вкладе человека в развитие будущего.

К выставке решили приурочить сразу несколько больших, в буквальном смысле слова, открытий: Ain Dubai — самое большое колесо обозрения в мире, высотой более 250 м, единственный в своем роде вращающийся вокруг центральной оси 80-этажный небоскреб The Dynamic Tower и самое высокое здание на планете — Dubai Creek Tower.