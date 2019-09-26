Дубай ломает стереотипы

Иссам Казим о том, что еще стоит попробовать в самом популярном у россиян месте на Ближнем Востоке.

Состоятельные путешественники из России любят Дубай за прекрасный пляжный отдых посреди нашей зимы, безбрежный шопинг и свободу, не свойственную строгим мусульманским странам. В городе множество ночных клубов, и если раньше алкоголь был доступен лишь в барах и ресторанах, то с 2019 года его можно купить в магазине. Но Дубаю этого мало...

Город хочет заполучить постоянный поток новых туристов, которым нравится активный, культурный, познавательный отдых. Например, тех самых миллениалов, предпочитающих отправиться на гастрономический фестиваль, чем потратиться на люксовый номер в отеле.

Сломать стереотипы о Дубае как о месте, где есть только «небоскребы и песок», должна помочь Всемирная выставка 2020. Уже 192 страны, включая Россию, подтвердили свое участие и готовятся демонстрировать свои богатства, технические и технологические достижения. За полгода работы выставки ожидается 25 млн посетителей. Но что это даст обычным туристам? Об этом говорим с генеральным директором Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая Иссамом Казимом.

— Чем Дубай намерен привлекать бывалых путешественников и новых гостей?

— Всемирная выставка 2020 года, безусловно, станет жемчужиной в короне мероприятий, проводимых в Дубае. Для этого глобального события, которое продлится полгода, строят целый район — District 2020. Он настолько большой, что каждая страна — впервые в истории Всемирных выставок — сможет возвести свой собственный павильон. Но важно то, что к выставке решили приурочить сразу несколько больших, в буквальном смысле слова, открытий: Ain Dubai — самое большое колесо обозрения в мире, высотой более 250 метров, единственный в своем роде вращающийся вокруг центральной оси 80-этажный небоскреб The Dynamic Tower и самое высокое здание на планете — Dubai Creek Tower. По задумке архитектора Сантьяго Калатравы, в нем должно быть 928 метров. Мы также создаем новые музеи в старых районах города. У всех на слуху Бурдж-Халифа, но это настоящее и будущее эмирата, а мы предлагаем заглянуть в его прошлое — например, в историческом районе Аль-Фахиди или в бедуинском лагере в районе Al Marmoom. Мы стремимся уйти от двух стереотипов. Во-первых, что Дубай предназначен исключительно для путешественников с большим бюджетом. Во-вторых, что на город достаточно пары дней.

— Как боретесь с первым стереотипом?

— В 2013 году, когда стало известно, что Дубай примет Expo-2020, гостиничный фонд насчитывал 68 тыс. номеров, сейчас — уже 113 тыс., и планируем довести это количество до 160 тыс. То есть мы активно строили гостиницы, и не все они были пятизвездные. Есть много отелей категории «одна-три звезды» — новых, в удобных локациях, недалеко от достопримечательностей. Мы формируем предложения для туристов с любым бюджетом. Неважно, где вы остановились, вы все равно получите максимум впечатлений и опыта без потери в качестве. Специально для этого мы открыли Дубайский колледж туризма. Его программы обучения нацелены на то, чтобы студенты лучше понимали потребности представителей ключевых для нас рынков. Россия, конечно, входит в их число. Добавлю, что сами отели соревнуются за постояльцев и привлекают их уникальной инфраструктурой: в одном вас ждут огромные сады, в другом — собственный парк водных аттракционов и так далее. Уже появились категории туристов, которые приезжают специально, чтобы пожить в разных гостиницах, а срок их визита удлиняется.

— А что еще влияет на решение приехать к вам на неделю, на десять дней и больше?

— Мы стараемся доказать гостям: они видели и пробовали далеко не все! Составляем маршруты и программы, благодаря которым даже те, кто уже бывал в Дубае, сможет узнать его глубже. На самом деле в городе много секретных культурных и гастрономических мест, о которых даже не догадывается большинство туристов. Гарантированный способ влюбиться в местную культуру и обычаи — посетить Центр культурного сотрудничества шейха Мохаммеда (SMCCU), где можно попробовать аутентичные блюда восточной кухни во время традиционного обеда в эмиратском стиле. Гурманы смогут окунуться в альтернативную гастрономическую жизнь Дубая, выбрав для посещения заведения из списка «Скрытые жемчужины», составленного по отзывам местных жителей. А можно сразу приехать на Дубайский гастрономический фестиваль, где с мишленовскими заведениями конкурируют локальные. Кстати, число тематических фестивалей тоже увеличилось: с двух-трех в год — до 20 с лишним!

— Как бы вы охарактеризовали стиль Дубая? В чем его уникальность?

— Дубай — космополитичный город, но это не типичный «плавильный котел». Представители около 200 национальностей выбрали наш город в качестве своего дома, но при этом сохраняют свою идентичность. Именно эта гармония разнообразных стилей и определяет уникальность Дубая. И поэтому здесь вы можете не поверхностно прикоснуться к какой-либо традиции, а с головой погрузиться в выбранную культуру, пережить новый опыт в полной мере. Мы нацелены именно на то, чтобы предлагать и предлагать все новые варианты, как провести время. Исключительный шопинг обеспечит любой торговый центр. Устали ходить за покупками? Можно тут же понырять с акулами или покататься на лыжах. Или отправляйтесь в старую часть города и загляните на рынок специй. Небольшие кафе и рестораны здесь представляют все кухни мира, некоторые заведения существуют уже по 40–50 лет, и туристы с охотой возвращаются сюда, потому что успели подружиться с владельцами и завести новых друзей. Пока родители наслаждаются обедом и беседой, дети могут позаниматься в театре по соседству и поставить маленькую пьесу. Понадобилась дизайнерская пара кроссовок, существующих в мире в одном или двух экземплярах? Запросто найдете ее в местных бутиках. А сколько можно рассказать про наши тематические парки! IMG Worlds of Adventure — крупнейший в мире крытый тематический парк. Представьте себе площадь, равную 28 футбольным полям, на которой расположились вселенные Marvel и Cartoon Network и целая Затерянная долина с динозаврами. В комплексе тематических парков Dubai Parks and Resorts оживают герои «Шрека», «Охотников за привидениями» и других популярных голливудских блокбастеров. Поклонникам индийского кино стоит посетить Bollywood Parks Dubai, а на аттракционах парка Legoland и аквапарка Legoland Waterpark весело будет не только детям, но и взрослым.

Но если вам все это уже надоело, можно испытать особенные эмоции в пустыне... Или в горах, сняв в отеле на вершине Хатты номер, полностью сделанный из стекла. А потом… мы предложим вам что-нибудь еще!

Беседовала Светлана Хаматова

Туристы и компании

Российский рынок для Дубая — шестой по объему (лидируют Индия, Саудовская Аравия и Великобритания). С начала года Дубай посетили почти 400 тыс. туристов из России, а в июле турпоток увеличился на 50% с лишним. Кроме бюджетных отелей, свою роль сыграли и введенная в 2017 году бесплатная виза по прибытии, и появление туристических абонементов Dubai Pass и Stopover Pass для тех, кто приезжает ненадолго, и налаженное авиасообщение с 30 российскими городами.

При этом с бизнес-целями Дубай посещают около 20% всех гостей, из России — примерно 10%. Этот процент может увеличиться в связи с тем, что все новые глобальные компании из списка Fortune 500 переводят в эмират свои штаб-квартиры, вдохновленные, в том числе, 22 видами экономических зон. После Всемирной выставки, например, планируется переезд Siemens.