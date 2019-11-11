Отцы против инстамам

Наталья Радулова

Если жена строит виртуальную семью

Знакомый жалуется: жена записалась на курсы фотографии, купила фотооборудование, а квартиру превратила в студию. «Дети у нее теперь вместо моделей,— возмущается отец.— Она фиксирует все: как дочь и сын спят, как сидят на горшках, как играют и завтракают. Причем она может не готовить завтрак, если съемка хорошо идет. Насыпет им хлопьев, выставит свет на кухне, и снимает, снимает!»

В общем, жена его влилась в виртуальное движение инстамам. В идеальном мире этих мамочек нет унылых будней, растяжек после родов, раздраженных мужей и плачущих детей. Заправляют вечным цифровым праздником медийные персоны: звезды шоу-бизнеса, спутницы известных спортсменов, бизнесменов. На аккаунт многодетной Оксаны Самойловой, супруги певца Джигана, подписаны 9 млн человек, почти все — такие же мамочки, только живут они не в загородных особняках, как их кумир, а в ипотечных однушках. Подписчицы с удовольствием наблюдают за Оксаной и копируют: как она наряжает троих дочерей, как водит их на занятия гимнастикой, рассказывает сказки, оформляет им детские комнаты, параллельно занимаясь спортом и собственным бизнесом. Иногда даже кажется, что Самойлова специально забеременела в четвертый раз, чтобы в ее Instagram не заканчивались фотографии милых младенцев. Хотя сама автор блога как-то проговорилась, что показывает только глянцевую сторону своей жизни, а не то, как страдает от недосыпа или как на скорой мчит с ребенком в больницу.

«Этот их Instagram — вранье,— не унимается мой знакомый.— Моя орет на детей, если они капризничают и не хотят улыбаться в камеру. Один раз пришел с работы, смотрю: она ногами сгребает в угол игрушки и разбросанную одежду, чтобы в кадр беспорядок не попал. Я ей: "Где ужин?", а она: "Отстань!" А потом подписывает отретушированные снимки изречениями вроде: "Семья — это бесценный дар. Его нужно беречь, а не разрушать". Тьфу!» Жена и его самого тоже пыталась поначалу вовлечь в фотосессии, но он уперся. Теперь благоверная злится: мол, если бы в интернете была представлена жизнь полной семьи, то подписчиков на страничку было бы больше. Может, и реклама бы пошла, как у Оксаны!

«Просил ее не выкладывать детские фото, особенно снятые в неприглядных ситуациях, не рассказывать ничего лишнего. Это не этично, ведь повзрослевшим детям, возможно, будет неприятно узнать, что мама сообщала посторонним людям о них. Жена категорически не согласна»,— жалуется еще один отец в моей френдленте в Facebook. Его поддерживают такие же папаши, которые не знают, как бороться с собственными инстамамочками. Женщины в декрете с телефоном в руках становятся крайне опасными: один гражданин только через год узнал, что супруга снимала его и сына не для семейного архива, а для блога — там она описывала даже, как налаживала секс с мужем после родов.

Некоторые психологи считают, что инстамамам просто не хватает похвалы, поэтому они изображают в Сети образцовую семью и докладывают о своих достижениях. Другие эксперты уверены, что так поступают только личности демонстративного типа — у этих все напоказ, и ничего с их неутолимой жаждой признания не сделаешь, хоть обхвались. Вот только отцам от этого анализа не легче. Правда, и среди отцов бывают исключения. Джиган вон позирует с удовольствием. Недавно снялся с женой и детьми в каком-то якобы безлюдном лесу, куда они приехали, чтобы побыть вдали от суеты и публичности, только своей семьей. «А кто ж вас снимает? — недоумевают подписчики.— Няня?»