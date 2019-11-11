Свет да любовь

Каждый год индуисты Бангладеш собираются, чтобы отметить праздник Rakher Upobas — почитание святого Локенах Брахмачари. Верующие съезжаются в столицу страны Дакку к храму святого, зажигают свечи, приносят подношения — фрукты, сладости, орехи, молоко. И молятся, пока свечи не погаснут. Ритуал очень многолюдный, но при этом трогательный и красивый…

По легенде, Локенах Брахмачари родился в касте браминов в 1730 году в тот же день, что и бог Кришна. В 11 лет вместе с гуру удалился в лес, где практиковал йогу, и там прожил праведную жизнь, достигнув к 90 годам просветления. После этого он вернулся к людям и странствовал, а в 136 лет поселился в пригороде Дакки, куда к нему приходили ученики и верующие за благословением. Сейчас в Бангладеш он один из самых почитаемых святых. Согласно поверью, он избавляет от самой страшной в стране болезни — холеры. А еще параллельно и от сифилиса. Народ его любит